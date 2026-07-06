البحوث الإسلامية يشارك بإصدارات علمية في الدورة الـ21 لمعرض مكتبة الإسكندرية

شارك مجمع البحوث الإسلامية، في فعاليَّات الدورة الحادية والعشرين لمعرِض مكتبة الإسكندريَّة الدَّولي للكتاب، الذي يُقام خلال المُدَّة من 6 إلى 20 يوليو الجاري.

البحوث الإسلامية يشارك في الدورة الـ21 لمعرض مكتبة الإسكندرية

يأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب واتحادَي الناشرين المصريين والعرب، ضمن جناح الأزهر الشريف الذي يضم عددًا من القطاعات والهيئات التابعة للأزهر؛ بهدف التعريف برسالته العِلميَّة والدعويَّة والثقافيَّة، وإبراز جهوده في نشر الفكر الإسلامي الوسطي.

وكان ذلك بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنيّ، القائم بأعمال وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وشهد افتتاحَ المعرِض الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، نائبًا عن د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، بحضور المهندس أيمن عطيَّة، محافظ الإسكندريَّة، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندريَّة، وعدد من القيادات التنفيذيَّة والثقافيَّة والأكاديميَّة، ونخبة من المفكِّرين والمثقَّفين والإعلاميين.

وأكَّد د. محمد الجندي أنَّ مشاركة المجمع في معرِض مكتبة الإسكندريَّة الدَّولي للكتاب تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالوجود الفاعل في المحافل الثقافيَّة والمعرفيَّة، والتواصل مع مختلِف فئات المجتمع من خلال الكتاب الجاد الذي يجمع بين أصالة التراث ومتطلَّبات الواقع.

وأوضح فضيلته أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يشارك هذا العام بمجموعة متميِّزة من الإصدارات العِلميَّة والفكريَّة والدعويَّة التي تعالج قضايا الفكر الإسلامي، وتُسهم في نشر المنهج الأزهري الوسطي، إلى جانب التعريف بجهود المجمع في مجالات التأليف والتحقيق والترجمة؛ بما يعكس رسالته في خدمة الثقافة الإسلاميَّة وترسيخ الوعي الرشيد.

من جانبه، أشار الدكتور حسن خليل إلى أنَّ معارض الكتاب تمثِّل منصَّاتٍ مهمَّةً للحوار الفكري والتواصل المباشر مع القرَّاء والباحثين والمهتمِّين، مؤكِّدًا حرص المجمع على إتاحة إصداراته المتنوِّعة أمام الجمهور؛ بما يسهم في تعزيز الوعي، وترسيخ قيم الاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة من خلال المعرفة الرصينة.

ويضمُّ ركن مجمع البحوث الإسلاميَّة داخل جناح الأزهر الشريف عددًا من أحدث الإصدارات العِلميَّة والثقافيَّة والدعويَّة، التي تتناول مختلِف القضايا الشرعيَّة والفكريَّة والثقافيَّة؛ بما يلبِّي اهتمامات الباحثين وطلاب العِلم وروَّاد المعرض، ويعكس الدَّور العِلمي والتوعوي الذي يضطلع به المجمع في خدمة المجتمع.