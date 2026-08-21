ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة21-8-2026.. قفزة جديدة وعيار21 يسجل هذا المستوى

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 21-8-2026، وسط تحركات ملحوظة في سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6530 جنيهًا للبيع و6470 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى بتحركاته باهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين الراغبين في شراء الذهب أو متابعة تطورات الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات السوق كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7465 جنيهًا للبيع و7395 جنيهًا للشراء، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويستخدم بشكل أكبر في السبائك والمشغولات ذات القيمة الاستثمارية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6530 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء 6470 جنيهًا، ليواصل العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية تحركاته مع تغيرات الأسعار العالمية والمحلية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 5595 جنيهًا للبيع و5545 جنيهًا للشراء، ويشهد هذا العيار إقبالًا من جانب شريحة من المواطنين، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 52,240 جنيهًا للبيع و51,760 جنيهًا للشراء، مع استمرار تأثر أسعار الذهب المحلية بحركة الأوقية عالميًا وسعر الدولار.

سعر الأونصة اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق المحلية نحو 232,120 جنيهًا للبيع و229,990 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا نحو 4579.8 دولار.

سعر دولار الصاغة

سجل سعر دولار الصاغة نحو 50.68 جنيهًا، مقارنة بنحو 50.87 جنيهًا في البنك، وهو أحد العوامل التي تدخل في تحديد السعر المحلي للذهب إلى جانب السعر العالمي للأوقية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ويرتبط تحرك أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها سعر الذهب عالميًا، وحركة الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلية.

ويتابع المستثمرون والمواطنون أسعار الذهب بشكل مستمر، خاصة مع وصول المعدن الأصفر إلى مستويات مرتفعة، باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط من تقلبات الأسواق.

ملاحظة: الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة، وقد تختلف الأسعار النهائية للمشغولات من محل إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات وقيمة المصنعية.