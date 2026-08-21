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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي
الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي
أ ش أ

استقرت أسعار الذهب اليوم /الجمعة/، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وجهود وزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

واستقر الذهب خلال المعاملات الفورية تقريبًا عند 4514.23 دولار للأوقية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو الماضي، بينما ارتفع السعر بنسبة 3.2% خلال الأسبوع.. فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 4571.20 دولار.

ويتجه الدولار الأمريكي لتسجيل خسارة أسبوعية، مما يجعل السلع المقومة بالدولار، ومنها الذهب، أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس /الخميس/ إنه قد يزيد عمليات إعادة شراء الحكومة لسندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة أول أمس أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع المقبل، لتصل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في كل عملية.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، استقرت الفضة خلال المعاملات الفورية عند 68.03 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1846.29 دولار، واستقر البلاديوم عند 1333.11 دولار.. وتتجه المعادن الثلاثة جميعًا لتحقيق مكاسب أسبوعية.

استقرت أسعار الذهب وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل

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