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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رمضان عبدالمعز يحذر: نعمتان قد ترفعانك أو تهويان بك

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
أحمد سعيد

وجّه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، حذيرًا مؤثرًا مع دخول فصل الصيف، متسائلًا عن كيفية تعامل الناس مع هذه الفترة التي تتسع فيها أوقات الفراغ، قائلًا: “الواحد بيدخل الصيف يقول يا رب استرها.. هنعمل إيه في الصيف يا حضرات؟”.

رمضان عبدالمعز: الإنسان يمتلك نعمتين عظيمتين قد تكونان سببًا في نجاته أو هلاكه

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إلى أن الإنسان يمتلك نعمتين عظيمتين قد تكونان سببًا في نجاته أو هلاكه، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»، موضحًا أن حسن استغلالهما قد يرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات، بينما التفريط فيهما قد يقوده إلى عواقب وخيمة.

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز أن فئة الشباب، خاصة في مراحل العشرينات والثلاثينات والأربعينات، تقف أمام مسؤولية حقيقية في إدارة الوقت، لافتًا إلى أن “وقت الإنسان هو عمره”، وهو ما شدد عليه علماء السلف، وفي مقدمتهم الإمام ابن القيم، في حديثهم عن قيمة الزمن وخطورته.

وبيّن الشيخ رمضان عبدالمعز أن من أبرز صفات المتقين المبادرة إلى الخيرات، واستثمار الوقت في الطاعة والعمل النافع، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾، في إشارة إلى دور الإنسان في عمارة الأرض والسعي فيها.

كما استشهد الشيخ رمضان عبدالمعز بقول : “لا تحسب المجد تمراً أنت آكله”، مؤكدًا أن بلوغ المكانة لا يتحقق إلا بالاجتهاد والعمل، وليس بإهدار الوقت أو الانسياق وراء اللهو.

وشدد الشيخ رمضان عبدالمعز على خطورة تضييع الوقت، قائلًا إن الإنسان “أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضه”، محذرًا من أن استمرار التفريط قد يؤدي إلى ضياع العمر كاملًا، داعيًا إلى استثمار الصيف في طاعة الله والعمل الصالح والإحسان إلى النفس والآخرين.

الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز نعمتان قد ترفعانك أو تهويان بك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس

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