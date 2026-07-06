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بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات

الإسكان
الإسكان
البهى عمرو

تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة في توفير وحدات سكنية لكل مواطن يريد الحصول على وحدة، وتوفر الحكومة توفر الوحدات بأسعار مخفضة بنسب قد تصل لأكثر من 50%، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين، وتوفير سكن مناسب لهم، والساعات الأخيرة أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح 15 ألف وحدة إيجار قريبا للشباب وحديثي الزواج.

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تستهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة على التملك أو التي تحتاج إلى سكن مؤقت.

برنامج الإسكان الاجتماعي

سكن لكل المصريين
الإسكان 


وأوضحت خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق يعمل على تنويع برامج الإسكان لتشمل أنظمة متعددة، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعتمد في الأساس على التمليك، مع إعطاء الأولوية للمتزوجين ويعولون، وهو ما قد يحد من فرص بعض الفئات مثل حديثي الزواج أو غير المتزوجين في الحصول على وحدات بسهولة.

الإسكان الاجتماعي
الإسكان 

وأضافت أن الطرح الجديد يأتي ضمن برنامج تجريبي للإيجار، بإجمالي يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية، متوقعة أن يتم الإعلان عنه خلال فترة تمتد من شهر إلى شهر ونصف على الأكثر.

النسبة الأكبر داخل المحافظات

سحب شقق الإسكان الاجتماعي
الإسكان 


وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة ستتنوع بين مساحات 75 و90 مترًا، مع غلبة للوحدات ذات مساحة 90 مترًا كاملة التشطيب، موضحة أن التوزيع الجغرافي سيشمل المدن الجديدة والمحافظات، مع تخصيص النسبة الأكبر داخل المحافظات بنحو 8 آلاف وحدة، مقابل حوالي 3500 وحدة في المدن الجديدة.

وأكدت أن من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم حديث الزواج وألا يزيد عمره عن 35 عامًا، مع تقديم دعم في قيمة الإيجار للفئات المستهدفة بما يتناسب مع دخولهم في بداية حياتهم، بحيث لا يتجاوز الإيجار 25% من دخل الفرد أو الأسرة.

كما أوضحت أن هناك سقفًا للدخل أقل من شروط التمليك، مع اشتراط الإقامة أو العمل داخل المحافظة التي يتم التقديم بها، لافتة إلى إمكانية تحويل الوحدة من نظام الإيجار إلى التمليك في مرحلة لاحقة وفق ضوابط محددة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026
الإسكان 

من المتوقع أن تتضمن شروط الحجز في مشروع «سكن لكل المصريين 9» عددًا من الضوابط المنظمة التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من الوحدات المطروحة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتشمل الشروط الآتية:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.


عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة سابقًا.
أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها.
أن يتناسب الدخل مع فئة المتقدم، بحيث لا يزيد صافي الدخل السنوي للأسرة عن 72 ألف جنيه، والأعزب عن 54 ألف جنيه بالنسبة لمحدودي الدخل.
الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن كراسة الشروط الجديدة.
وتؤكد هذه الضوابط استمرار تطبيق معايير الاستحقاق لضمان توجيه الوحدات السكنية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة.

مساحات ومواصفات وحدات الإسكان الاجتماعي

 

تشمل الوحدات المطروحة شققًا كاملة التشطيب، ومتصلة بجميع المرافق الأساسية، وجاهزة للسكن الفوري، مع توفير مساحات متنوعة تلائم احتياجات الأسر المختلفة، بما يمنح المواطنين خيارات متعددة تتناسب مع عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم.

وتتراوح المساحات غالبًا بين 75 مترًا مربعًا، وتتكون من غرفتين وصالة، و90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة، وهو ما يتيح وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة.

الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد الإسكان برنامج الإسكان الاجتماعي

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