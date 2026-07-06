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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق امتحان التوحيد لطلاب العلمي بالأزهر وسط إجراءات مشددة

انطلاق امتحان التوحيد لطلاب العلمي بالأزهر
انطلاق امتحان التوحيد لطلاب العلمي بالأزهر
عبد الرحمن محمد

انطلقت أولى لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب اختبار مادة التوحيد، والذي استمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين هذا العام نحو 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 581 لجنة امتحانية. ويضم القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، مقابل 82 ألفًا و366 بالقسم الأدبي. ومن المقرر أن تستمر امتحانات العلمي حتى 8 يوليو، بينما تنتهي اختبارات الأدبي في 9 يوليو.

وعلى صعيد الاستعدادات، تم تجهيز آلاف اللجان الفرعية وتكليف أكثر من 22 ألف عضو بأعمال المراقبة والتنظيم، لضمان سير الامتحانات بانضباط ودقة.

وتُعقد الامتحانات بنظام "البوكليت"، الذي يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، بهدف الحد من الغش وتحقيق التوازن في مستويات الأسئلة.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على عدد من التعليمات، أبرزها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، والالتزام بالكتابة بالقلم الأزرق فقط، مع ضرورة مراجعة كراسة الأسئلة قبل بدء الإجابة والتأكد من اكتمالها. كما نبه على عدم تدوين أي بيانات شخصية داخل كراسة الإجابة أو ترك أي علامات قد تكشف هوية الطالب.

 نتائج امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

من ناحية أخرى عقدت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين اليوم الأحد الموافق 2026 مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لطلبة معاهد فلسطين في مقر الإدارة العامة بمدينة غزة.

وحضر المؤتمر معين أبوالحصين المدير التنفيذي للجنة المصرية في قطاع غزة والدكتور محمد شبير نائب رئيس جامعة الأزهر للشئون الإدارة والمالية والدكتور بلال أبوجلمبو عميد شئون الطلبة في الجامعة، وعدد من أولياء الأمور والطلبة الأوائل.

ورحب د. النجار بالإخوة الضيوف والصحفيين والإعلاميين الذين بثوا المؤتمر على المنصات الإخبارية والإعلامية وبقناة فلسطين مباشر والجزيرة مباشر وشبكة القلعة الإعلامية.

وجاء في كلمته “يسعدنا أن نعلن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2025-2026، في مناسبة تربوية ووطنية تجسد إصرار أبنائنا طلبة المعاهد الازهرية في فلسطين على التميز، وتمسكهم برسالة العلم رغم ما أحاط بهم من تحديات بفعل حرب الإبادة الجماعية التي طالت البشر والحجر والشجر”.

ويزداد هذا الإنجاز قيمةً وأهميةً لأنه تحقق في ظل مسيرة تعليمية وجاهية متكاملة، حيث انتظمت الدراسة وجاهياً في المعاهد الأزهرية طوال العام الدراسي، وأُجريت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وجاهيًا وفق ضوابط دقيقة بالتنسيق الكامل مع مشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية ، بما يعزز مبادئ النزاهة الأكاديمية ويحفظ للشهادة الأزهرية هيبتها ومكانتها العلمية.

وقبل إعلان النتائج وأسماء الطلبة الأوائل، توجه بالشكر إلى مصر، رئيسًا وحكومةً وشعبًا وجيشاً وأزهرًا ذلك البلد الذي ظل عبر التاريخ سندًا لفلسطين، وحاضنًا لقضيتها العادلة.

الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مادة التوحيد

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