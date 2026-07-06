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سعر الدولار اليوم الأثنين 6 يوليو في البنوك.. الأخضر بكام؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الأثنين 6 يوليو، بعد انخفاض سعر الدولار مؤخراً امام الجنيه خلال التعاملات الصباحية المصرفية، حيث يشهد الدولار تراجعاً ملحوظاً ليسجل أدنى مستوياته في بعض البنوك.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر

48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك القاهرة

48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس

48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار البنك التجاري الدولي Cib

48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك البركة

48.9 جنيه للشراء، 49 جنيهًا للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار كريدي أجريكول

49 جنيهًا للشراء، و49.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطني

48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.1 جنيه للشراء، و49.2 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

جاء أعلى سعر لشراء الدولار في مصر داخل بنك التعمير والإسكان عند 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في البنوك المصرية

سجل أقل سعر للدولار في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني عند 48.82 جنيهًا للشراء و48.92 جنيه للبيع.

ويأتي تراجع سعر الدولار اليوم بالتزامن مع مؤشرات إيجابية أعلنها البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات تاريخية، وهو ما عزز من استقرار سوق النقد خلال الفترة الأخيرة.
سعر الدولار


أسباب تراجع سعر الدولار اليوم؟

يرجع انخفاض سعر الدولار اليوم يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها:

  • تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
  • استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
  • زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
  • استقرار سوق الصرف وتراجع المضاربات.
  • تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.

ماذا يعني تراجع الدولار للمواطنين؟

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن انخفاض سعر الدولار اليوم قد ينعكس تدريجيًا على عدد من القطاعات، خاصة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، إذا استمرت الأسعار عند هذه المستويات لفترة مناسبة.

كما قد يسهم تراجع الدولار في تخفيف الضغوط على بعض الأسواق، مع استمرار متابعة تأثيره على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.

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