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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أدني سعر دولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026 على مستوي البنوك العاملين في مصر.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 48.82 جنيها للشراء و 48.92 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

 

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقراراً في تداولات اليوم بالبنوك المصرية وسط ترقب بعد هبوطه أمس.

الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار 19 قرشًا من قيمته أمس ليرتفع بذلك مركز الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.88 جنيها للشراء و 48.98 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 48.82 جنيها للشراء و 48.92 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 48.83 جنيها للشراء و 48.93 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 48.85 جنيها للشراء و 48.95 جنيها للبيع في بنوك "المصرف المتحد، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك 48.9 جنيها للشراء و 49 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، التعمير والاسكان، نكست".

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 48.92 جنيها للشراء و 48.02 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية، سايب، المصري الخليجي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

وسجل أعلي سعر دولار 49.1 جنيها للشراء و 49.2 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.08 جنيها للشراء و 49.08 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري.

ووصل ثالث أعلي دولار 48.94 جنيها للشراء و 49.03 جنيها للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و الكويت الوطني.

البنك المركزي

تفاصيل سعر الفائدة في مصر

يبدأ البنك المركزي المصري؛ مساء الخميس المقبل حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية خلال اجتماع من المقرر تنظيمه عبر لجنة السياسات النقدية.

ماذا تعني سعر الفائدة للاقتصاد

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

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المركزي يرفع سعر الفائدة بمعدل 1%

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

توقعات سعر الفائدة

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن اجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده الخميس؛ حيث يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلي الابقاء علي سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية علي التوالي.

و أرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين و استمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

سعر الفائدة الحالي

في الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية والمنعقد في مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية  للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

البنك المركزي

تثبيت الفائدة

وعلقت قالت هبة منير، محلل أسواق المال، أن تداعيات الجيوسياسية  بسبب الحرب التي تشهدها المنطقة لا تزال مؤثرة علي اقتصادنا القومي بالرغم من استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.

وارتفع معدل الاحتياطي النقدي بمعدل  1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو2026.

وأوضحت أن المؤشرات التي نجحت فيها مصر حيث أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير  خلال اجتماعه المقبل

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