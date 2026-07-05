سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية الآن

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية، مع استمرار التحركات المحدودة في أسعار صرف العملة الأمريكية بين البنوك، حيث حافظت غالبية المؤسسات المصرفية على مستوياتها المعلنة دون تغييرات كبيرة، بينما سجلت بعض البنوك فروقًا طفيفة في أسعار الشراء والبيع، وفق أحدث الأسعار المعلنة بنهاية التعاملات.

ويواصل سعر الدولار استقطاب اهتمام المواطنين والمستوردين والمستثمرين، باعتباره من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في العديد من القطاعات، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة أحدث أسعار الصرف في مختلف البنوك بصورة يومية، خاصة مع استمرار التباين المحدود بين بنك وآخر.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ نحو 49.06 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع، وهو المتوسط الذي يعكس مستويات التداول الرسمية للعملة الأمريكية في السوق المصرفية.

ويُعد متوسط السعر الصادر عن البنك المركزي المصري مرجعًا مهمًا لمتابعة حركة سعر الدولار، حيث تعتمد عليه العديد من الجهات في متابعة تطورات سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

ويعكس ما سبق، استمرار الفروق المحدودة في أسعار الدولار بين البنوك، مع استقرار السوق المصرفية في نهاية تعاملات الأحد 5 يوليو 2026، واستمرار متابعة المواطنين والمتعاملين لحركة أسعار صرف العملة الأمريكية بصورة يوميَّة.