قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشورى اليمني: تهديدات الحوثيين للسعودية تمس الأمن القومي العربي
أحمد موسى: ظهور منظومات دفاعية روسية متطورة رسالة قوة.. وتأمين الدولة يتم بأعلى درجات الجاهزية
أحمد موسى: افتتاح الأوكتاجون رسالة قوة.. وإسرائيل تتابع ظهور الرئيس السيسي والمنظومات الدفاعية باهتمام| بث مباشر
سوريا .. صدور مراسيم رئاسية عاجلة تخص الجيش والشرطة
أحمد موسى: إسرائيل تراقب افتتاح القيادة الاستراتيجية.. وS-300 تغيّر موازين المنطقة
عاجل.. إلغاء مران منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين
مصدر عسكري: خروج 11 طائرة تزود بالوقود أمريكية من غرب آسيا
تقرير أرجنتيني يكشف أهم عناصر منتخب مصر
الطقس غدًا الإثنين 6 يوليو 2026.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
بعد واقعة محمد هاني.. سؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن تكلفة البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب
جبروت ستات الصعيد.. مشاجرة بالآلي بين النساء في قرية نجع عزوز بقنا| تفاصيل
شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية على وسط غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد هبوط الدولار لمستوى 48 جنيهًا.. اعرف أعلى عائد على الشهادات الدولارية

أعلى عائد على الشهادات الدولارية في البنوك
أعلى عائد على الشهادات الدولارية في البنوك
رانيا أيمن

بعد التراجع الكبير الذي سجله سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، ليهبط إلى مستوى 48 جنيهًا لأول مرة منذ فترة طويلة، عاد اهتمام الكثير من العملاء بالبحث عن أفضل شهادات الإدخار بالدولار، خاصة مع استقرار أسعار العائد التي تتيحها البنوك على الشهادات الدولارية. 

ويأتي هذا التراجع بعد أن كان الدولار قد تجاوز مستوى 60 جنيهًا خلال فترات سابقة، ما يدفع العديد من العملاء لإعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية.

العملات الآسيوية تتحرك في نطاقات ضيقة والدولار يستقر مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية

وتطرح عدد من البنوك العاملة في مصر شهادات ادخار بالدولار الأمريكي بعوائد تنافسية تختلف بحسب مدة الشهادة ودورية صرف العائد، وفيما يلي أبرز الشهادات الدولارية المتاحة حاليًا:

الشهادة الذهبية الجديدة من البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي واليورو، بحد أدنى للشراء يبلغ 500 دولار أو يورو ومضاعفاته.

وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:

عائد 4.75% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 3 سنوات.

عائد 4.85% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 5 سنوات.

عائد 4.90% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 7 سنوات.

عائد 0.75% على شهادة اليورو لمدة 3 سنوات يصرف ربع سنوي.

وتعد من أبرز الشهادات المتاحة للراغبين في الحصول على عائد مرتفع بالدولار الأمريكي.

شهادة الثبات بالدولار واليورو من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة الثبات بالدولار الأمريكي واليورو للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

وتتميز الشهادة بـ:

مدة 3 سنوات أو 5 سنوات.

حد أدنى للشراء 100 دولار أمريكي أو يورو ومضاعفاته.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

صرف العائد شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفق اختيار العميل.

إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر للشهادة الثلاثية و12 شهرًا للشهادة الخماسية.

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

وتصل العوائد على شهادات الدولار إلى:

4.75% لمدة 3 سنوات مع صرف شهري.

4.77% مع صرف ربع سنوي.

4.80% مع صرف نصف سنوي.

4.85% مع صرف سنوي.

4.85% لمدة 5 سنوات مع صرف شهري.

4.87% مع صرف ربع سنوي.

4.90% مع صرف نصف سنوي.

4.95% مع صرف سنوي.

شهادة البريمو بالدولار الأمريكي من بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة شهادة البريمو بالدولار الأمريكي بعائد ثابت ومرونة في اختيار دورية صرف العائد.

وتتضمن الشهادة:

مدة 3 سنوات.

حد أدنى للشراء 500 دولار أمريكي ومضاعفاته.

عائد 3.50% مع صرف شهري.

عائد 3.55% مع صرف ربع سنوي.

عائد 3.60% مع صرف نصف سنوي.

عائد 3.65% مع صرف سنوي.

كما تتيح الشهادة إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، وإمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

شهادات بلادي للمصريين بالخارج

ضمن الأوعية الادخارية المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، يطرح بنك القاهرة شهادات “بلادي” بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

وتبدأ فئات الشراء من:

100 دولار أمريكي.

100 يورو.

100 جنيه إسترليني.

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

وتبلغ العوائد على شهادات الدولار الأمريكي:

2.10% لمدة سنة.

2.15% لمدة 3 سنوات.

2.20% لمدة 5 سنوات.

فيما تصل العوائد على شهادات اليورو والجنيه الإسترليني إلى:

0.50% لمدة سنة.

0.75% لمدة 3 سنوات.

0.85% لمدة 5 سنوات.

وتتميز هذه الشهادات بإمكانية تحويل أصل المبلغ والعائد إلى الخارج دون حد أقصى وفق الضوابط المعلنة، ما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة للمصريين العاملين بالخارج.

شهادات الادخار أعلى عائد الدولار الشهادات الدولارية عائد الشهادات الدولارية رفع الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

ترشيحاتنا

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

رفع اشغالات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

بالصور

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وثيقة التغيير.. قراءة مختلفة في خطاب الرئيس

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: الأوكتاجون .. صرح عملاق وأهداف أكبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

المزيد