بعد هبوط الدولار لمستوى 48 جنيهًا.. اعرف أعلى عائد على الشهادات الدولارية

بعد التراجع الكبير الذي سجله سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، ليهبط إلى مستوى 48 جنيهًا لأول مرة منذ فترة طويلة، عاد اهتمام الكثير من العملاء بالبحث عن أفضل شهادات الإدخار بالدولار، خاصة مع استقرار أسعار العائد التي تتيحها البنوك على الشهادات الدولارية.

ويأتي هذا التراجع بعد أن كان الدولار قد تجاوز مستوى 60 جنيهًا خلال فترات سابقة، ما يدفع العديد من العملاء لإعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية.

وتطرح عدد من البنوك العاملة في مصر شهادات ادخار بالدولار الأمريكي بعوائد تنافسية تختلف بحسب مدة الشهادة ودورية صرف العائد، وفيما يلي أبرز الشهادات الدولارية المتاحة حاليًا:

الشهادة الذهبية الجديدة من البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي واليورو، بحد أدنى للشراء يبلغ 500 دولار أو يورو ومضاعفاته.

وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:

عائد 4.75% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 3 سنوات.

عائد 4.85% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 5 سنوات.

عائد 4.90% سنويًا على شهادة الدولار لمدة 7 سنوات.

عائد 0.75% على شهادة اليورو لمدة 3 سنوات يصرف ربع سنوي.

وتعد من أبرز الشهادات المتاحة للراغبين في الحصول على عائد مرتفع بالدولار الأمريكي.

شهادة الثبات بالدولار واليورو من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة الثبات بالدولار الأمريكي واليورو للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

وتتميز الشهادة بـ:

مدة 3 سنوات أو 5 سنوات.

حد أدنى للشراء 100 دولار أمريكي أو يورو ومضاعفاته.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

صرف العائد شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي وفق اختيار العميل.

إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر للشهادة الثلاثية و12 شهرًا للشهادة الخماسية.

وتصل العوائد على شهادات الدولار إلى:

4.75% لمدة 3 سنوات مع صرف شهري.

4.77% مع صرف ربع سنوي.

4.80% مع صرف نصف سنوي.

4.85% مع صرف سنوي.

4.85% لمدة 5 سنوات مع صرف شهري.

4.87% مع صرف ربع سنوي.

4.90% مع صرف نصف سنوي.

4.95% مع صرف سنوي.

شهادة البريمو بالدولار الأمريكي من بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة شهادة البريمو بالدولار الأمريكي بعائد ثابت ومرونة في اختيار دورية صرف العائد.

وتتضمن الشهادة:

مدة 3 سنوات.

حد أدنى للشراء 500 دولار أمريكي ومضاعفاته.

عائد 3.50% مع صرف شهري.

عائد 3.55% مع صرف ربع سنوي.

عائد 3.60% مع صرف نصف سنوي.

عائد 3.65% مع صرف سنوي.

كما تتيح الشهادة إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، وإمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

شهادات بلادي للمصريين بالخارج

ضمن الأوعية الادخارية المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، يطرح بنك القاهرة شهادات “بلادي” بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

وتبدأ فئات الشراء من:

100 دولار أمريكي.

100 يورو.

100 جنيه إسترليني.

وتبلغ العوائد على شهادات الدولار الأمريكي:

2.10% لمدة سنة.

2.15% لمدة 3 سنوات.

2.20% لمدة 5 سنوات.

فيما تصل العوائد على شهادات اليورو والجنيه الإسترليني إلى:

0.50% لمدة سنة.

0.75% لمدة 3 سنوات.

0.85% لمدة 5 سنوات.

وتتميز هذه الشهادات بإمكانية تحويل أصل المبلغ والعائد إلى الخارج دون حد أقصى وفق الضوابط المعلنة، ما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة للمصريين العاملين بالخارج.