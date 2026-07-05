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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بحضور قيادات الأزهر.. كلية القرآن بطنطا تعقد مؤتمرها الدولي الثاني حول القراءات.. صور

مؤتمر كلية القرآن
مؤتمر كلية القرآن
محمد شحتة

عقدت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر بطنطا مؤتمرها العلمي الدولي الثاني، اليوم الأحد، تحت عنوان: «القراءات القرآنية والتكامل المعرفي بين علوم اللغة والشريعة...جهود مؤسسية وبحثية» برئاسة الدكتور أحمد عبد المرضي سيد أحمد، عميد الكلية، والدكتور محمد سليمان حنفي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمينًا للمؤتمر، والدكتور مصطفى الحلوس، أمينًا مساعدًا، والدكتور إسلام عبد العاطي عليان، مقررًا.

بدأت فعاليات المؤتمر التي قدمها الدكتور فوزي عبد المقصود، الإذاعي بشبكة القرآن الكريم، بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة قرآنية للقارئ محمد أبو العلا، أحد متسابقي دولة التلاوة، أعقبها كلمة الدكتور أحمد عبد المرضي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، التي رحب فيها بالحضور من القيادات الجامعية والتنفيذية والدينية، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر ولإدارة الجامعة رئيسًا ونوابًا لدعمهم المؤتمر.

وأكد أن اختيار موضوع المؤتمر هو خطوة جادة تهدف إلى بعث الهمم، وتحفيز العقول، وإثارة العزائم، وتحريك القلوب، نحو خدمة القرآن الكريم واستجلاء مكنونات قراءاته، مضيفًا أن أهمية المؤتمر تبرز في كونها دعوة تكاملية للعلوم تكون فيها القراءات محورًا يجتمع حوله علماء العربية وعلماء الشريعة، وهي رؤية تفرضها طبيعة القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه.

أبحاث مؤتمر كلية القرآن

وأشار عميد كلية القرآن الكريم إلى أن ما يطرحه المؤتمر من مناقشات وبحوث قاربت الخمسين بحثًا لن تقف عند حدود التنظير؛ بل ستفتح آفاقًا أرحب للبحث العلمي وإحياء الدراسات البينية وإقامة مشروعات علمية جديدة مشتركة أكثر عمقًا وتأثيرًا، مضيفًا أن المؤتمر يعد امتدادًا لمسيرة علمية وحلقة في الجهود التي تطلع بها الكلية منذ عهد مؤسسها الأول فضيلة الدكتور جودة المهدي-رحمه الله- نائب رئيس الجامعة للوجه البحري الأسبق.

وألقى الدكتور سلامة جمعة داود، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رحب فيها بالحضور ناقلًا إليهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بحسن اختيار عنوان المؤتمر؛ لكونه يحقق التكامل المعرفي بين العلوم وهو منهج العلماء في التكوين العلني، مثمنًا جهود كلية القرآن الكريم في خدمة كتاب الله -تعالى- واصفًا إياها بـ"شمس جامعة الأزهر المشرقة".

وأعرب رئيس الجامعة عن آماله الكبيرة المعقودة على كلية القرآن الكريم في نشر علم القراءات في ربوع العالم، مضيفًا أن العلماء قد بذلوا جهودًا كبيرة في خدمة القراءات، فألفوا في المتواتر منها والشاذ، مشيرًا إلى أن علم القراءات من أشرف العلوم، وأن العلماء لا يزالون يستنبطون من كل حرف يُقرأ بها معنى لا يوجد في قراءة الآخر، لافتًا أن هذا العلم يؤخذ بالسماع والمشافهة والإسناد؛ لذا قالوا عنها: "سنة متبعة".

كما هنأ رئيس الجامعة كلية القرآن الكريم بإصدارها موسوعة الوقف والابتداء، مثمنًا جهود القائمين عليها من باحثي الكلية، مختتمًا كلمته بأن يوفق الله- تعالى- القائمين على المؤتمر، وأن يخرج إلى العالم الإسلامي بتوصيات تخدم القرآن الكريم.

من جانبه تحدث الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، في كلمته التي استهلها بالترحيب بالحضور؛ حيث أكد خلالها أن حاضر الأمة ومستقبلها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتراثها وهدي القرآن الكريم والسنة النبوية وما نتج عنها من جهود علمية في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القراءات القرآنية تضيف لنا فهمًا جديدًا ومتطورًا يكشف عن إعجاز النص القرآني وبيانه، ضاربًا مثلًا بحجية القراءات في استنباط الأحكام الشرعية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أننا ننتظر من المؤتمر الكشف عن مناط التكامل المعرفي بين علوم القرآن واللغة والشريعة والبلاغة والأصول والعلوم التجريبية وغيرها من العلوم، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد تطبيقًا عمليًّا لرؤية الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني بما يناسب روح العصر ويتفق مع قيمنا الأصيلة، مختتمًا كلمته بتهنئة الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المقر الجديد للقيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية.

عُقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

جامعة الأزهر الأزهر كلية القرآن القراءات علوم القرآن

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