محمد عمر: أثق في قدرة الفراعنة على عبور الأرجنتين وبلوغ ربع النهائي

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن منتخب مصر يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بما يقدمه الفراعنة خلال البطولة.

وقال محمد عمر، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "منتخب مصر يمتلك القدرة على الفوز على الأرجنتين، وجميع المنتخبات أصبحت تضع الفراعنة في حساباتها بسبب المستوى المميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة".

وأضاف: "ما يحققه منتخب مصر في الوقت الحالي يُعد إنجازًا استثنائيًا، وأرى أن اتحاد الكرة يجب أن يجدد عقد حسام حسن حتى عام 2030".

وتأتي تصريحات محمد عمر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر، بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في دور الـ32.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال 2026، في مباراة تقام يوم الثلاثاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة المشوار التاريخي وبلوغ الدور ربع النهائي.