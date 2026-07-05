قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: الرئيس السيسي شدد على أهمية الحياة الحزبية والمحليات وحرية الإعلام
المجالس المحلية تعود بعد 15 عاما.. كيف تدعم التنمية والرقابة وبناء كوادر سياسية جديدة؟
حنفيات المياه ومكنسة.. القبض على لص سرق مسجدا في المنوفية
جلسة استماع من النواب لوزير الدولة للإعلام ورؤساء الجهات الإعلامية.. 13 يوليو
لميس الحديدي: مصر دولة سلام وتستطيع مواجهة التحديات.. وافتتاح الأوكتاجون يجسد رسالة «القوة والقدرة»
الشرقية في صدارة المشاركين.. تفاصيل انطلاق «مسابقة دولة التلاوة» في موسمها الثاني
انخفض 80 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب الآن
السيدة انتصار السيسي تنشر صورا جديدة من احتفالية افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة
قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026
أحمد موسى: نعاني أزمة في إتاحة المعلومات.. والرئيس السيسي وجه بفتح المجال الإعلامي
رسميا.. رحيل جمال سلامي عن تدريب منتخب الأردن
برلماني: فتح 21 سوقا جديدة أمام الحاصلات الزراعية يعزز قوة الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النائب محمد أبو العينين: مأساة غزة تحدٍ صارخ للقانون الدولي.. ومصر قادت جهود وقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللضمير الإنساني العالمي، مشددًا على أنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يتعايش مع هذه الكارثة أو يسمح بتحويلها إلى أمر واقع ودائم.

القواعد والمواثيق الدولية

وقال أبو العينين إن حماية المدنيين ليست خيارًا سياسيًا، بل التزام أخلاقي وقانوني تفرضه القواعد والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة كافية وآمنة ودون عوائق ليس عملاً تطوعيًا، وإنما واجب يفرضه القانون الدولي.

وأشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، بذلت جهودًا مخلصة ومكثفة أسهمت في التوصل إلى اتفاق القاهرة لإنهاء الحرب في غزة، كما أدت واجبها الإنساني على أكمل وجه؛ لتصبح شريان الحياة الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، سواء المساعدات المصرية أو تلك التي قدمها الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم.

وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر فتحت أبوابها أيضًا لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، في تجسيد واضح لمواقفها التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني.

المستوطنين ضد الفلسطينيين

ولفت أبو العينين إلى أن عمليات إعادة إعمار قطاع غزة لا تزال معطلة، في ظل استمرار منع اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة من الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة القطاع من الداخل، بالتزامن مع تواصل الممارسات غير المشروعة، واتساع رقعة الاستيطان، وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما يشمل هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وهو ما يقوض فرص السلام ويهدد بشكل مباشر حل الدولتين.

وشدد على أن السلام الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقات، وإنما باحترامها وتنفيذها الكامل، مؤكدًا أن مسؤولية المجتمع الدولي اليوم تتمثل في ضمان تنفيذ جميع الالتزامات، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع فورًا في إعادة إعمار قطاع غزة، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويفتح الطريق أمام سلام عادل ودائم في المنطقة.

أبو العينين المساعدات الإنسانية محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

عماد النحاس

المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة النحاس

محمد الشامي

المصري يجدد تعاقده مع محمد الشامي

الرأس الاخضر

استقبال الأبطال لمنتخب الرأس الاخضر بعد رحلة مونديالية لن تنسى

بالصور

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ربح البيع حسام حسن.. وخسر هنالك المبطلون !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وثيقة التغيير.. قراءة مختلفة في خطاب الرئيس

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: الأوكتاجون .. صرح عملاق وأهداف أكبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

المزيد