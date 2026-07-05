ترامب يشكر فيفا على قرار إلغاء البطاقة الحمراء لـ بالجون لاعب أمريكا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شكر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقب قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فلوريان بالجون خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك.

كان بالجون قد حصل على بطاقة حمراء في مباراة الولايات المتحدة الماضية أمام البوسنة والهرسك، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي منتخب البوسنة

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”: "شكراً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على اتخاذ القرار الصحيح، وتصحيح ظلم كبير".

ويواجه منتخب بلجيكا نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، في دور الـ16 بالمونديال.