صافرة فرنسية تدير لقاء مصر والأرجنتين في دور ال16 بكأس العالم

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة لقاء منتخبي مصر والأرجنتين، في دور ال16 بكأس العالم للحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

ويعاون الفرنسي ليتكسير في إدارة اللقاء، كل من: الفرنسى سيريل موجنير مساعداً أول ومهدي رحموني مساعداً ثانياً والنرويجي إسبن إسكاس حكماً رابعاً والنرويجي إيزاك باشفيكن حكماً مساعداً احتياطياً.

ومن المقرر انطلاق اللقاء في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 من منافسات المونديال، على إستاد أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.