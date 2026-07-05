تريزيجيه على موعد مع التاريخ في لقاء الأرجنتين بكأس العالم

يستعد محمود حسن تريزيجيه لكتابة فصل جديد في مسيرته الدولية، عندما يخوض مباراته رقم 100 بقميص منتخب مصر، وذلك خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي هذا الإنجاز الفردي بالتزامن مع الحدث التاريخي الذي يعيشه المنتخب الوطني، بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وضرب منتخب مصر موعدًا مرتقبًا مع منتخب الأرجنتين في ثمن نهائي المونديال، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة المشوار التاريخي في البطولة، بينما يتطلع تريزيجيه للاحتفال بمئويته الدولية بأفضل طريقة ممكنة، من خلال المساهمة في قيادة المنتخب إلى ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المرتقبة.