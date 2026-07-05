التشكيل المتوقع لـ الأرجنتين أمام منتخب مصر في دور الـ 16 بكأس العالم

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب أتالانتا في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026

وتأهل منتخب مصر عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في حين تأهل منتخب الأرجنتين عقب الفوز أمام كاب فيردي بنتيجة 3-2 في دور الـ32.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل لمنتخب الأرجنتين أمام منتخب مصر كالتالي:

إيميليانو مارتينيز - ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - (نيكولاس تاغليافيكو أو فاكوندو ميدينا) - رودريغو دي بول - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فرنانديز - (جوليان ألفاريز أو لاوتارو مارتينيز) - ليونيل ميسي - نيكولاس غونزاليس