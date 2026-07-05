المصري يجدد التعاقد مع محمود حمادة

أعلن النادي المصري تجديد تعاقده مع محمود حمادة بعقد يمتد لموسم واحد اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم المقبل 2028/2027.

جاء قرار التجديد بعد الاتفاق بين الطرفين على جميع بنود العقد، في ظل اقتناع الجهاز الفني والإدارة بالإمكانات التي يمتلكها اللاعب، والدور الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويشغل محمود حمادة مركز لاعب خط الوسط المدافع حيث كان قد انضم لصفوف المصري مطلع موسم 2024/2023 قادما من فريق فاركو

ويواصل مجلس إدارة النادي المصري تحركاته لتأمين استقرار الفريق، سواء من خلال تجديد عقود اللاعبين المؤثرين أو دعم الصفوف بعناصر جديدة، بما يضمن الظهور بشكل قوي في منافسات الموسم الجديد وتحقيق تطلعات جماهير النادي البورسعي