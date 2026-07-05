أندية مصرية تترقب ضم الليبي أحمد فكرون.. واللاعب يؤجل حسم مستقبله

بات الليبي أحمد فكرون، لاعب النصر، محل اهتمام عدد من أندية الدوري المصري، التي تتابع موقفه تمهيدًا للتحرك لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات التي قدمها مع فريقه في الفترة الأخيرة.

ويفضل اللاعب تأجيل حسم مستقبله في الوقت الحالي، مع تركيزه على استكمال مشواره مع النصر، في ظل رغبة الفريق في المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

ويضع فكرون الاحتراف الأوروبي ضمن أولوياته، إذ يتطلع إلى خوض تجربة في الدوري الإنجليزي حال تلقيه العرض المناسب خلال الفترة المقبلة.

ويواصل اللاعب جذب الأنظار بعد تألقه في الدوري الليبي وظهوره مع المنتخب الليبي، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية تسعى لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.