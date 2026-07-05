ريال مدريد يتعاقد مع الهولندي دمفريس قادما من إنتر ميلان

قال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، إنه تعاقد مع الظهير الهولندي دينزل دمفريس ‌قادما من إنتر ميلان الإيطالي، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن ريال مدريد فعل بند الشرط الجزائي في عقد دمفريس (30 عاما)، والبالغ 20 مليون يورو (22.9 مليون ⁠دولار).

ويرحل دمفريس عن إنتر بعد خمسة مواسم مع الفريق الذي انضم إليه قادما من أيندهوفن الهولندي في 2021. وقد أثبت نفسه كلاعب يمكن الاعتماد عليه في مركز الظهير الجناح الأيمن، وشارك في 207 مباريات مع النادي الإيطالي وسجل 27 هدفا وقدم 28 تمريرة حاسمة.