نائبة وزيرة التضامن تتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا بمحافظة البحيرة

قامت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، يرافقها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعى البحيرة، والأستاذة إيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة.

ويعد المركز أحد مراكز تنمية الأسرة والطفل التابعة لزارة التضامن الاجتماعي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويجري تشغيله في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يعزز الدور التنموي للمراكز داخل المجتمعات المحلية، ويوسع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للأطفال والأسر.

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي حول الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز، والذي يضم حضانة تضم أربعة فصول للأطفال حتى سن السادسة، وتطبق المنهج الياباني في التعليم، إلى جانب تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتربوية والفنية والرياضية، التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال وصقل قدراتهم.

كما أطلع الحضور على خدمات التخاطب وتعديل السلوك، وتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم فن الخط، بما يسهم في تنمية الجوانب السلوكية والتعليمية والإبداعية للأطفال، إلى جانب برامج وجلسات الدعم والتأهيل التي يقدمها المركز للأسر.

وتفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق أنشطة المهارات ،والتمكين الاقتصادى والتي تشمل تعليم اللغة الإنجليزية، وورش ريادة الأعمال للفئة العمرية من 15 عامًا، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية، حيث شاهدوا عروضًا قدمها الأطفال والمستفيدون من المركز، عكست مستوى الاستفادة من البرامج المنفذة، وأبرزت الأثر الإيجابي للخدمات المقدمة في تنمية مهارات الأطفال والشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.