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الإشراف العام
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أخبار البلد

التضامن: بعثة الأولمبياد الخاص المصري تغادر اليوم إلى باريس للمشاركة في كأس العالم

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الاطمئنان على بعثة الأولمبياد الخاص المصري التي تغادر اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص – باريس 2026، والتي تستضيفها فرنسا للمرة الأولى خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا بواقع 12 منتخبًا للرجال و12 منتخبًا للسيدات، في النسخة الثالثة من البطولة العالمية التي تجمع لاعبي الأولمبياد الخاص وشركاءهم ضمن رياضة كرة القدم الموحدة، تأكيدًا لقيم الدمج والمساواة من خلال الرياضة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي دعمها الكامل لأفراد البعثة، وثقتها الكاملة في تحقيق نتائج إيجابية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية كعادة " القادرون باختلاف".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الإمكانيات لأفراد البعثة وتذليل الصعاب وأية تحديات قد تواجه البعثة والعمل على تلبية كافة طلبات اللاعبين والجهاز الفني من أجل إسعاد المصريين الذين ينتظرون تحقيق نتايج إيجابية.

ومن جانبه أكد الوزير المهندس هانئ محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، أن مشاركة مصر في كأس العالم لكرة القدم الموحدة تمثل محطة جديدة في مسيرة النجاحات التي يحققها الأولمبياد الخاص المصري على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن جميع عناصر البعثة استعدوا بصورة متميزة من أجل تقديم أداء يليق باسم مصر.

وقال محمود “ندرك قيمة المنافسة في بطولة تضم نخبة منتخبات العالم، لكننا نثق في قدرات لاعبينا ولاعباتنا والجهاز الفني، وفي روح الفريق التي تميز منتخب مصر. هدفنا ليس فقط تحقيق نتائج إيجابية، بل تقديم نموذج مشرف يعكس رسالة الأولمبياد الخاص في الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.”

وأضاف أن المنتخب المصري يدخل الكأس مستندًا إلى سجل مشرف في المشاركات السابقة، بعدما حقق نتائج متميزة في النسخ الماضية بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسختين السابقتين في اعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٢ وقد حظيت البعثة بتكريم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنحهن وسام الرياضة من الطبقة الثالثة عام ٢٠١٨ ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا قويًا لمواصلة المنافسة على أعلى المستويات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وتضم بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في البطولة كلًا من  عمرو محيي الدين عبد السميع حامد رئيسا للوفد الوفد، والأستاذ خليل محمد خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة داليا حسين إمام بدر ممثلًا عن الشركة الراعية، والاستاذ الدكتور اكرامي عبد العاطي معبد الجمال مديرًا فنيًا، والكابتن عفاف عزت عبد العزيز عباس مدربة، إلى جانب اللاعبات ندى سيد زين عبد العال محمد، روان وليد السيد إبراهيم علي، فاطمة طارق عبد الإله حنفي، هاجر محمد عبد العاطي علي، تسنيم أحمد عبد الوهاب، وأسماء السيد نظير محمد، فيما تضم قائمة اللاعبات الشريكات وفاء ربيع رمضان خضر، جنة أحمد مصطفى أحمد علي، شيماء علي محمد علي سلام، سلمى كرم سعيد أحمد كامل، وزهراء علاء رمضان عبد الله، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بباريس 2026.

ويعد كأس العالم واحدا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية للأولمبياد الخاص، حيث يشارك بها أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون مختلف قارات العالم، في منافسات تعكس روح العمل الجماعي والتكافؤ بين اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية وشركائهم.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاطمئنان بعثة الأولمبياد العاصمة الفرنسية كأس العالم

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