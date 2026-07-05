المصري يجدد تعاقده مع محمد الشامي

أعلن النادي المصري تجديد تعاقده مع محمد الشامي بعقد يمتد لموسمين جديدين، اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027.

جاء قرار التجديد بعد الاتفاق بين الطرفين على جميع بنود العقد، في ظل اقتناع الجهاز الفني والإدارة بالإمكانات التي يمتلكها اللاعب، والدور الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويواصل مجلس إدارة النادي المصري تحركاته لتأمين استقرار الفريق، سواء من خلال تجديد عقود اللاعبين المؤثرين أو دعم الصفوف بعناصر جديدة، بما يضمن الظهور بشكل قوي في منافسات الموسم الجديد وتحقيق تطلعات جماهير النادي البورسعيدي