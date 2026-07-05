غدا.. الأزهر يفتتح جناحه بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بإصدارات متنوعة

يفتتح الأزهر الشريف، غدًا الاثنين، جناحه بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية والعشرين، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضمن فعاليات المعرض المقام خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، في إطار رسالة الأزهر لنشر العلم والفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وخدمة مختلف فئات المجتمع.

افتتاح جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ويحتفي جناح الأزهر هذا العام بالعالم الجليل الشيخ عبد الغني عبد الخالق (1908–1983م)، أحد كبار علماء الشريعة وأعلام أصول الفقه في القرن العشرين، من خلال ركن خاص يستعرض مسيرته العلمية وإسهاماته البارزة في خدمة العلوم الشرعية، وفاءً لعلمائه الذين أثروا المكتبة الإسلامية بعطاء علمي راسخ.

ويضم الجناح مجموعة من الأركان المتخصصة التي تقدم تجربة ثقافية متكاملة للزائرين، تشمل منفذًا لبيع إصدارات الأزهر الصادرة عن هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وقطاع المعاهد الأزهرية، وغيرها من الإصدارات بأسعار التكلفة، إلى جانب ركن الخط العربي، وركن بيت الزكاة والصدقات، وركن الفتوى، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن الطفل، وركن المكتبة.

كما يشهد جناح الأزهر تنظيم برنامج ثقافي متنوع يضم حوارات علمية وورش عمل متخصصة، فضلًا عن تقديم هدايا ثقافية للزوار؛ تشجيعًا على القراءة والاطلاع، وترسيخًا لقيم المعرفة والانتماء، في إطار جهود الأزهر لنشر صحيح الدين، وتعزيز اللغة العربية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف.

ويقع جناح الأزهر الشريف بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، على مساحة واسعة تضم أركانًا متخصصة وإصدارات فكرية متنوعة، بما يعكس حرص الأزهر على تقديم تجربة ثقافية ثرية لرواد المعرض، ويؤكد دوره الرائد في نشر الوعي الديني والثقافي، وصون الهوية الحضارية للمجتمع