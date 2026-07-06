وزير الاستثمار: رواد الأعمال في مصر أبطال ويستحقون كل المعاونة

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤسس وفريق عمل شركة "EVRAID" المتخصصة في توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية، وذلك للاستماع إلى تجربتهم وكيفية دعمهم لتوطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية التي تتوافق مع رؤية الحكومة المصرية لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.

وضم وفد الشركة كلًا من المهندس شريف دياب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وأحمد الشاذلي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا، وجمال تمراز، مدير تطوير الأعمال.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة كل من نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومحمد عياد، مساعد الوزير للترويج الإعلامي والمعلومات، والمهندس قاسم حسن، مدير الصندوق الصناعي بالصندوق السيادي.

وشهد الاجتماع استعراض خطط شركة "EVRAID" لتوطين تكنولوجيا أنظمة الدفع الكهربائي وأنظمة إدارة البطاريات وحزم البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، إلى جانب مناقشة فرص التعاون مع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية العاملة في السوق المصرية، وآليات تعزيز المكون المحلي في هذه الصناعة الواعدة.

كما استعرض اللقاء جهود الشركة في تطوير البرمجيات والحلول الهندسية المتخصصة لقطاع السيارات الكهربائية، ونجاحها في تصدير خدمات برمجية وتقنيات متقدمة لعدد من الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، فضلًا عن خططها للتوسع في إنتاج وتجميع البطاريات وأنظمة التحكم المرتبطة بها داخل مصر، بما يدعم جهود التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والمعرفة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يحرص الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على عقدها مع مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال التي تقدم شركاتهم حلولًا لمواجهة التحديات التنموية المختلفة في القطاعات الاقتصادية، بهدف مساعدتهم على النمو والتوسع وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم خططهم للتوسع في الإنتاج والتصدير، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن باب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مفتوح لدعم الشباب وأفكارهم التي تقدم حلولًا مبتكرة للاقتصاد والصناعة المصرية، واصفًا رواد الأعمال في مصر بأنهم أبطال ويستحقون كل المعاونة، فالاقتصادات المتقدمة تُبنى بالابتكار، موضحًا أن توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية يعد جزءًا رئيسيًا من رؤية الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد بتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة.

دعم الاستثمارات المبتكرة

وأشار الوزير إلى أن وزارته تستهدف دعم الاستثمارات المبتكرة التي توفر حلولًا للتحديات الاقتصادية وتعزز الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن النقلات النوعية لأي اقتصاد لا تتحقق إلا بأفكار غير تقليدية وبيئة تنظيمية وتشريعية داعمة ومحفزة بضمانات وحوافز، وهو ما نعمل عليه الآن بفاعلية وبالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن السعي المستمر نحو بناء أجيال جديدة من الشركات والمستثمرين والمصدرين بدعم الأفكار المبتكرة لتنمو وتتوسع.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على مساعدة الشركات على فتح آفاق جديدة، لا سيما تلك التي يقودها شباب وتمتلك منتجات وتقنيات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية، إيمانًا بأن الشركات المصرية المبتكرة قادرة على أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا، وليس مجرد مستهلك لها.

وأوضح الوزير أن توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وخاصة المكونات التكنولوجية المتقدمة، يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا واستدامة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية والخبرات المتراكمة لدى الشركات المحلية في تطوير منتجات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز والضمانات اللازمة للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم خطط الشركات للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة مساهمة الصناعات المتقدمة في الناتج المحلي والصادرات المصرية.

ولفت الوزير إلى أن تنمية سلاسل الإمداد المحلية، وبخاصة مدخلات الإنتاج والصناعات المغذية في الصناعات الحديثة، تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة، موضحًا أن تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية للمركبات الكهربائية يمكن أن يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.

ونوه الوزير إلى أهمية تشجيع الشركات المصرية على تطوير الملكية الفكرية والحلول الهندسية المتقدمة والحصول على الاعتمادات والشهادات الدولية اللازمة للتصدير، بما يعزز قدرة المنتجات والخدمات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أعرب المهندس شريف دياب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "EVRAID"، عن تقديره لهذا اللقاء والحوار مع وزير الاستثمار، الذي أبدى حرصه الشديد على دعم الاستثمار والشركات الناشئة والشباب المصري للنمو والتوسع، موضحًا أن الشركة تمتلك كوادر مصرية مؤهلة في هذا المجال.

وأضاف أن شركته تمتلك الخبرات اللازمة لتوطين تكنولوجيا بطاريات المركبات الكهربائية منخفضة الجهد وأنظمة إدارتها، مؤكدًا أن شركته تصدر لكبرى الشركات العالمية تقنيات متقدمة لتصنيع المركبات الكهربائية، معربًا عن تطلعه لتوطين هذه التكنولوجيا في مصر على نطاق واسع بما يسهم في دعم خطط الشركة، وكذلك المساهمة في تعميق الصناعة المحلية.

وأوضح أن الشركة ترصد مخصصات مالية للتوسع في أنشطة البحث والتطوير، وتعمل مع شركاء محليين ودوليين لزيادة المكون المحلي وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.