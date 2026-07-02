وزير الاستثمار: اجتذاب الكيانات الصناعية الأفريقية لمصر يعزز القدرات الإنتاجية والتصنيعية

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فاطمة والي عبد الرحمن، المدير الإقليمي وكبير مستشاري رئيس مجموعة دانجوتي، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في القارة الأفريقية، وذلك لبحث فرص توسع المجموعة في السوق المصرية، واستكشاف فرص إقامة استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد صالح في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA والذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

واستعرض الوزير خلال اللقاء حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، وفي مقدمتها التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، وتطوير الأطر القانونية المنظمة للاستثمار والشركات، وتيسير إجراءات الملكية.

كما شهدت الدولة طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، استعرضت السيدة فاطمة والي عبد الرحمن أنشطة مجموعة دانجوتي، التي تعد إحدى أكبر المجموعات الصناعية في القارة الأفريقية، موضحة أن المجموعة تعمل في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الطاقة والأسمدة والصناعات الغذائية والسيارات. كما استعرضت خطط المجموعة التوسعية، والتي تشمل رفع الطاقة التكريرية لمشروعاتها في قطاع النفط من 650 ألف برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة من 3 ملايين طن سنويًا إلى 12 مليون طن سنويًا، فضلًا عن استثماراتها في مجالات السكر والأرز وتجميع السيارات وغيرها من الصناعات الإنتاجية.

كما تناول اللقاء استعراض استثمارات المجموعة وخططها التوسعية في الأسواق الأفريقية، بما يعكس مكانتها كإحدى أكبر المجموعات الصناعية بالقارة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة والبترول يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون بين الجانبين، في ضوء ما تمتلكه مصر من شركات وخبرات كبيرة في هذا القطاع، مؤكدًا الاتفاق على موافاة المجموعة بملف يتضمن أبرز فرص الاستثمار والشراكة المتاحة.

فرص استثمارية واعدة في قطاعات التعدين والسياحة

وأضاف أن هناك فرصًا استثمارية واعدة أمام المجموعة في قطاعات التعدين والسياحة والسيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوافي المجموعة بعرض متكامل يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، خاصة في مجال المعادن الاستراتيجية والنادرة، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع السيارات، في ظل توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية متطورة وتعزيز صناعة السيارات، فضلًا عن تطوير المراكز اللوجستية التي تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

كما أشار الوزير إلى أن تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون، في ضوء خبرة المجموعة في تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية والمشروعات الكبرى، مؤكدًا أن التجربة المصرية في تطوير المناطق الاستثمارية المتكاملة وربطها بمختلف الأنشطة الاقتصادية تمثل نموذجًا داعمًا لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى إمكانية التعاون في تطوير مناطق استثمارية جديدة بمحافظات الصعيد والدلتا بالشراكة مع الوزارة.

وشهد الاجتماع اتصالًا هاتفيًا مع أليكو دانجوتي، مؤسس ورئيس مجموعة دانجوتي وأحد أبرز رجال الأعمال وأكثرهم ثراءًا في أفريقيا والذي يتواجد حاليًا في فرنسا، حيث اتفق الجانبان على ترتيب لقاء رسمي خلال زيارته المرتقبة إلى مصر في شهر أكتوبر المقبل، على هامش مشاركته في اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وذلك لاستكمال مناقشات فرص التعاون والاستثمار المشترك.