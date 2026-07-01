وزير الاستثمار: تعزيز التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين مصر وجيبوتي

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع محمد ورسمة ديرية، وزير التجارة الجيبوتي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنعقد بالعاصمة النيجيرية، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتية.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على توطيد الشراكة الاقتصادية مع جمهورية جيبوتي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك قدرات إنتاجية وصناعية متنوعة تؤهلها لتلبية احتياجات السوق الجيبوتية من مختلف السلع والمنتجات، وفي مقدمتها منتجات الحديد والصلب، والأسمدة، والمنتجات الغذائية، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه، أعرب محمد ورسمة، وزير التجارة الجيبوتي، عن اهتمام بلاده بتوسيع التعاون التجاري مع مصر، مؤكدًا حاجة السوق الجيبوتية إلى زيادة وارداتها من الخضر والفاكهة وعدد من السلع الغذائية، في ظل اعتماد جيبوتي على الاستيراد لتوفير جانب كبير من احتياجاتها الغذائية، مشيدًا بجودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة وتلبية متطلبات السوق الجيبوتية.

واتفق الجانبان على قيام الجانب الجيبوتي بموافاة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقائمة تفصيلية تتضمن السلع والكميات المطلوبة، تمهيدًا لتحديد الشركات المصرية المنتجة لهذه السلع، وتنظيم لقاءات مباشرة بينها وبين المستوردين الجيبوتيين وممثلي الغرفة التجارية، وذلك خلال الزيارة المرتقبة لوزير التجارة الجيبوتي إلى القاهرة نهاية شهر يوليو الجاري، بما يسهم في تحويل نتائج المباحثات إلى فرص تجارية فعلية بين مجتمع الأعمال في البلدين.

تجديد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين

كما اتفق الوزيران على تجديد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الاستثمار، بما يعزز التعاون الاستثماري، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين مجتمع الأعمال في مصر وجيبوتي، ويدعم جهود البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.