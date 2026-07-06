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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرار فيفا بشأن بالوجون يفتح باب الجدل ويثير غضب بلجيكا .. هل غيّر ترامب قواعد كأس العالم؟

فولارين بالوجون
فولارين بالوجون
محمود أحمد

لم يكن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالسماح لمهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026 مجرد قرار انضباطي عابر بل تحول إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ البطولة بعدما كسر قاعدة طالما اعتُبرت من الثوابت في المونديال وهي الإيقاف التلقائي لأي لاعب يتعرض للطرد.

وبينما رحبت الولايات المتحدة بالقرار الذي أعاد أحد أبرز نجومها إلى قائمة الفريق اشتعلت موجة من الانتقادات داخل الأوساط الكروية خاصة مع تداول تقارير إعلامية تحدثت عن تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو للمطالبة بإعادة النظر في العقوبة وهي تقارير لم يؤكدها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي حتى الآن.

وأعاد القرار فتح نقاش واسع حول مدى استقلالية القرارات الانضباطية داخل "فيفا" وحدود استخدام اللوائح الاستثنائية وما إذا كانت البطولة بصدد صناعة سابقة جديدة قد تغيّر طريقة التعامل مع حالات الطرد مستقبلاً.

بطاقة حمراء.. لكن دون إيقاف

بدأت القصة عندما تعرض بالوجون للطرد المباشر خلال مواجهة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 بعد تدخل اعتبره حكم المباراة عنيفًا عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وبحسب اللوائح المعمول بها في كأس العالم فإن البطاقة الحمراء المباشرة تعني تلقائيًا غياب اللاعب عن المباراة التالية وهو ما جعل الجميع يتعامل مع غياب مهاجم المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا باعتباره أمرًا محسومًا.

لكن المفاجأة جاءت قبل المباراة بساعات عندما أعلنت لجنة الانضباط في "فيفا" تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف ليصبح اللاعب متاحًا للمشاركة بصورة طبيعية رغم بقاء البطاقة الحمراء في سجله.

المادة 27.. السلاح القانوني

استند الاتحاد الدولي لكرة القدم في قراره إلى المادة 27 من قانون الانضباط والتي تمنح لجنة الانضباط صلاحية تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية كليًا أو جزئيًا لفترة اختبار.

ورغم وجود هذه المادة داخل اللوائح فإن استخدامها في نهائيات كأس العالم يعد أمرًا نادرًا للغاية وهو ما زاد من حجم الجدل خاصة أن "فيفا" لم يقدم تفسيرًا تفصيليًا للأسباب التي دفعته إلى اللجوء إليها في حالة بالوجون.

واكتفى الاتحاد الدولي بالإشارة إلى المادة القانونية دون الكشف عن المبررات الفنية أو القانونية التي استند إليها لاتخاذ هذا القرار الأمر الذي فتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات.

هل تدخل ترامب؟

أكثر ما زاد القضية إثارة هو ما نشرته عدة وسائل إعلام دولية بشأن وجود اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو طالب خلاله بإعادة النظر في عقوبة مهاجم المنتخب الأمريكي.

ورغم تداول هذه الرواية على نطاق واسع فإن "فيفا" لم يؤكد حدوث هذا الاتصال أو وجود أي تأثير سياسي على القرار كما لم تتمكن بعض المؤسسات الإعلامية الدولية من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

لكن ترامب نفسه زاد من الجدل بعدما نشر رسالة عبر منصته "تروث سوشيال" أشاد خلالها بقرار الاتحاد الدولي واعتبر أن "فيفا صحح ظلمًا كبيرًا" بحق اللاعب.

وبين غياب التأكيد الرسمي ووجود هذه التصريحات بقيت القضية مفتوحة أمام العديد من علامات الاستفهام.

غضب بلجيكي واعتراض رسمي

في المقابل لم يتأخر رد الفعل البلجيكي إذ أعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن دهشته من القرار مؤكدًا أن لوائح البطولة تنص بوضوح على الإيقاف التلقائي بعد البطاقة الحمراء.

كما اعتبر مسؤولو الكرة البلجيكية أن استخدام قانون الانضباط بهذه الطريقة يتعارض مع اللوائح الخاصة بالمسابقة ويهدد مبدأ المساواة بين جميع المنتخبات.

أما المدير الفني لمنتخب بلجيكا رودي جارسيا فقد سخر من القرار خلال المؤتمر الصحفي معتبرًا أن ما حدث يبدو وكأنه "كذبة أبريل" في إشارة إلى غرابة القرار وتوقيته.

لماذا أثار القرار كل هذا الجدل؟

لا يتعلق الجدل ببطاقة بالوجون وحدها بل بما يمكن أن يترتب عليها مستقبلاً فخلال النسخة الحالية من كأس العالم تعرض عدد من اللاعبين للطرد ونُفذت بحقهم عقوبات الإيقاف بصورة طبيعية دون أن يحصل أي منهم على استثناء مماثل.

كما أن قوانين كأس العالم لا تمنح المنتخبات حق الاستئناف على البطاقات الحمراء داخل البطولة وهو ما جعل كثيرين يتساءلون عن سبب التعامل مع حالة اللاعب الأمريكي بصورة مختلفة.

ويرى منتقدو القرار أن فتح هذا الباب قد يدفع المنتخبات مستقبلاً إلى المطالبة بإلغاء أو تعليق عقوبات مشابهة وهو ما قد يغيّر فلسفة العقوبات الانضباطية داخل البطولة.

سابقة نادرة في تاريخ كأس العالم

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان واحدة من أشهر القضايا التاريخية في كأس العالم عندما حصل النجم البرازيلي جارينشا على بطاقة حمراء في نسخة 1962 لكنه شارك في المباراة النهائية بعد قرار من اللجنة المنظمة آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت لم تشهد البطولة سوى حالات استثنائية محدودة للغاية الأمر الذي يجعل قضية بالوجون واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ المونديال الحديث.

كما يستشهد البعض بحالة كريستيانو رونالدو الذي استفاد سابقًا من تعليق جزء من عقوبة انضباطية إلا أن تلك الواقعة حدثت خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم وليس أثناء النهائيات وهو ما يجعل المقارنة محل نقاش.

هل يصنع "فيفا" سابقة جديدة؟

السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل سيصبح قرار تعليق عقوبة بالوجون نموذجًا يمكن تكراره في البطولات المقبلة؟

الإجابة لا تزال غير واضحة خاصة في ظل غياب تفسير رسمي مفصل من "فيفا" وعدم وجود معايير معلنة تحدد الحالات التي يمكن فيها استخدام المادة 27 داخل نهائيات كأس العالم.

وبينما يرى البعض أن القرار جاء لتحقيق العدالة في حالة اعتُبرت عقوبتها قاسية يعتقد آخرون أنه يفتح الباب أمام تدخلات وضغوط قد تهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات.

ومع استمرار الجدل تبقى قضية فولارين بالوجون واحدة من أكثر الملفات سخونة في كأس العالم 2026 ليس بسبب البطاقة الحمراء نفسها بل بسبب الأسئلة التي أثارتها حول اللوائح وآلية اتخاذ القرار وحدود السلطة التقديرية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية قد تستمر أصداؤها حتى بعد إسدال الستار على البطولة.

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