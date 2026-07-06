عمل نفسه ميت.. حقيقة فيديو ادعاء تاجر بالإغماء في الغربية أثناء حملة تموينية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو يظهر فيه تاجر وهو ملقى على الأرض داخل محله في محافظة الغربية، ويدعي الإغماء أثناء قيام حملة من مديرية التموين بمداهمة المحلK بعد العثور على سجائر مجهولة المصدر وممنوعة مخبأة.



وبعد الفحص، أكدت مصادر أن الفيديو قديم ويرجع إلى 4 سنوات، وليس حادثة جديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحل وإحالته للجهات المختصة بتهمة بيع سجائر غير معلومة المصدر.

الواقعة كانت أثناء قيام حملة تموينية بمداهمة أحد المحلات في الغربية للاشتباه في وجود مخالفات تموينية، فقام صاحب المحل بالادعاء بالإغماء والسقوط على الأرض هرباً من المساءلة.

وظهر في الفيديو شخص يحاول إفاقة التاجر الذي كان ملقى على الأرض بملابسه الحمراء، بينما يقف آخرون حوله.

وانتشر الفيديو مرة أخرى عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان "عمل نفسه ميت" مما أثار تفاعل وتعليقات ساخرة بين المتابعين.

جدير بالذكر أن حملات مديرية التموين بالغربية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية والتجارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.