بصورة ساخرة.. ترامب يشعل الخلافات مع ميلوني و يعلق: بحاجة لأمر منع اقتراب

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، خلال نشر صورة معدلة على منصات التواصل الاجتماعي توحي بأن رئيسة الوزراء مهووسة به.

و نشر ترامب صورة تجمعه بمليوني على منصة "تروث سوشيال" ، ظهرت فيها و كأنها تنظر إليه من أسفل إلى أعلى، و علق عليها قائلا "بحاجة لأمر منع اقتراب".



و في وقت سابق، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا جديدًا بعد منشور على منصة Truth Social هاجم فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قائلًا إنها طلبت منه "مرارًا وتكرارًا" التقاط صورة مشتركة بهدف استعادة صداقتنا وتحسين شعبيتها السياسية.

وأضاف ترامب في منشوره: “طلبت مني مرارًا وتكرارًا التقاط صورة لاستعادة صداقتنا من أجل تحسين شعبيتها.. لا شكرًا”، في إشارة إلى رفضه الاستجابة لتلك الطلبات، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن وجود توتر في العلاقة بين الجانبين.

ويأتي هذا التصريح في ظل تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة أثارت جدلًا مؤخرًا.