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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاستثمار يؤكد دعم الشركات الناشئة لتوطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية وتعميق الصناعة المصرية

الدكتور محمد فريد صالح
الدكتور محمد فريد صالح
أ ش أ

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن الوزارة تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يقدمون حلولا مبتكرة للاقتصاد والصناعة المصرية، مشددا على أن توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية يمثل محورا رئيسيا في رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال لقائه مؤسس وفريق عمل شركة "EVRAID" المتخصصة في توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية، حيث استعرض الجانبان خطط الشركة لتطوير أنظمة الدفع الكهربائي وإدارة البطاريات وزيادة المكون المحلي، إلى جانب فرص التعاون مع الشركات العاملة في السوق المصرية والتوسع في إنتاج وتجميع البطاريات وأنظمة التحكم داخل مصر.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية وتشريعية داعمة للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في بناء أجيال جديدة من المستثمرين والمصدرين، مؤكدا أن الاقتصادات المتقدمة تقوم على الابتكار، وأن الشركات المصرية المبتكرة قادرة على أن تصبح مصدرا للتكنولوجيا للأسواق العالمية، وليس مجرد مستهلك لها.

وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح الصناعة المصرية

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