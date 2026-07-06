داليا الحزاوي: امتحان الكيمياء أصاب طلاب الثانوية العامة بالإحباط.. فيديو

أكدت داليا الحزاوي، الخبير التربوي ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن امتحان الكيمياء في الثانوية العامة كان الأصعب منذ انطلاق ماراثون الامتحانات، مشيرة إلى أن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور كشفت عن وجود أسئلة مركبة استغرقت وقتًا أطول من الزمن المخصص للإجابة، مطالبة بإجراء تصحيح لعينة عشوائية لتحليل نتائج الطلاب واتخاذ القرار المناسب.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن امتحان الكيمياء أثار حالة من الاستياء بين أغلب الطلاب، موضحة أن الورقة الامتحانية تضمنت عددًا كبيرًا من الأسئلة المركبة التي تحتاج إلى تحليل واستنتاج، إلى جانب كثرة المسائل، وهو ما جعل الزمن المخصص للامتحان غير كافٍ بالنسبة للكثير من الطلاب.

وأضافت أن عددًا من الطلاب أكدوا أنهم اضطروا إلى تسليم أوراق الإجابة دون مراجعتها، بل إن بعضهم لم يتمكن من استكمال الحل، واصفين الامتحان بأنه «تعجيزي» ويمثل «فرد عضلات»، وهو ما دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة بشأن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات أكد أن الامتحان جاء وفق المواصفات الفنية، إلا أن أولياء الأمور يطالبون بإجراء تصحيح لعينة عشوائية وتحليل نسب الإجابة على كل سؤال، باعتبار أن ارتفاع نسب الإخفاق في سؤال معين يعد مؤشرًا على صعوبة الامتحان، بما يساعد في اتخاذ القرار المناسب بشأنه.