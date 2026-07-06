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فرصة للشراء.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فرصة للشراء.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن
رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً أسعار الفراخ وسعر طبق البيض اليوم بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء لحوالي70 جنيها للمستهلك في المحلات، وتبع ذلك انخفاض سعر البانيه ليصل 190 جنيها في بعض المناطق.

ويستعرض موقع صدى البلد ، أسعار الفراخ اليوم الأثنين 6 يوليو بحسب بورصة الدواجن، كما نستعرض سعر الفراخ البلدي و سعر البيض والبانيه وكافة مشتقات الدواجن..

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 65 : 66 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 75 : 76 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم 

تراوح سعر كيلو البانيه ما بين 190 إلى 230 جنيها في بعض المناطق حسب جودة التقطيع والمنطقة السكنية 

سعر الفراخ البلدي اليوم

يسجل سعر الفراخ البلدي اليوم اليوم الأحد 5-7-2026، في بورصة الدواجن نحو 85 -90 جنيها بالمزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 96 - 116 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم 

تراوحت أسعار الفراخ الحمرا الساسو بين 77 و 78 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 87 و 88 جنيهًا للكيلو

سعر البيض اليوم 

 

  • سعر كرتونة البيض الأحمر 93 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 103 جنيهات.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض 83 جنيهًا، لتباع للمستهلك 95 جنيهًا

25% زيادة في إنتاج الدواجن


أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن  الدواجن سلعة حية وشديدة المرونة في ارتفاع وانخفاض الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب .

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي  تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"   لدينا إنتاج كبير وهناك زيادة في الإنتاج تتجاوز الـ 25 % نتيجة انتظام تواجد الاعلاف وقبول المربيين على الدخول في دورات الإنتاج ".


وتابع ثروت الزيني :" هناك تراجع في القوة الشرائية في الأسواق خاصة بعد عيد الأضحى المبارك  مما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير ".

واكمل ثروت الزيني :"  تكلفة كيلو الفراخ من 65 لـ 70 جنيه جنيه للمستهلك وسعر كيلو الدواجن في المزرعة بـ 58 جنيه  وهناك خسائر كبيرة بالمنسبة للمربين ".

وتابع ثروت الزيني :"  يجب ان يتم بيع المنتج بشعر جيد للمستهلك وتوفير سعر جيد للمنتج كي يستمر في الإنتاج "، مضيفا:" خسائر الدواجن تصل لـ 40 جنيه في الفرخة الواحدة ". 
 

اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر البيض اليوم سعر البانيه سعر الفراخ البيضاء

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