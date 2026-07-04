أسعار الدواجن والبيض في مصر الآن

تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية، اليوم السبت، حيث عاودت الفراخ البيضاء الارتفاع بقيمة 5 جنيهات، واستقرت أسعار الساسو دون تغيير، وتراجعت سعر كرتونة البيض الأجمر.

وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 إلى 10 جنيه للكيلو حسب المكان والمحافظة.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2026 ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم السبت



ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع إلى 65 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا أمس، ليصل إلى المستهلك بنحو 73 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت الفراخ الأمهات نحو 43 جنيهًا بالمزرعة و55 جنيهًا للمستهلك.

فيما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو عند 80 جنيهًا بالمزرعة ليباع للمستهلك بسعر 90 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفراخ البلدي 100 جنيهات بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيهًا للكيلو.



تراوح سعر كيلو البانية بين 200 و220 جنيهًا في بعض المحلات، بعد أن كان يسجل نحو 260 جنيهًا.

أسعار البيض

عاودت أسعار البيض الارتفاع تدريجيًا في الأسواق، عدا البيض الأحمر الذى تراجع بقيمة جنيها ليسجل سعر الكرتونة 93 جنيهًا .

وسجلت أسعار البيض الأبيض نحو 83 جنيها بارتفاع جنيها، بينما تراوحت أسعاره للمستهلك حول 90 جنيهًا للكرتونة، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 94 جنيه جملة و110 جنيهات للمستهلك.



مطالب بدعم المنتجين

في سياق متصل، طالب عدد من العاملين بقطاع الدواجن بضرورة التدخل لدعم المنتجين في ظل الخسائر التي تكبدها المربون خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الأسعار عن تكلفة الإنتاج، مؤكدين أهمية التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة واستيعاب الفائض من الإنتاج للحفاظ على استقرار الصناعة واستمرارية المربين داخل السوق.