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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع أسعار الفراخ الساسو والبلدي.. واستقرار البانيه عند 170 جنيهًا للكيلو

الدواجن
الدواجن
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم، تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف، على رأسها الفراخ الساسو والبلدي، بالتزامن مع استمرار التغيرات التي يشهدها قطاع الدواجن، فيما استقرت أسعار بعض منتجات اللحوم البيضاء والبانيه عند مستوياتها الحالية.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

  • الفراخ الساسو: 76 جنيهًا في بورصة الدواجن، و75 جنيهًا سعر التنفيذ، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 90 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ البلدي: 105 جنيهات في البورصة، و104 جنيهات سعر التنفيذ، فيما يبلغ متوسط سعرها للمستهلك نحو 115 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات: 44 جنيهًا في البورصة، و43 جنيهًا سعر التنفيذ، وتباع للمستهلك بنحو 53 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن اليوم

أسعار اللحوم البيضاء

  • الرومي الأبيض: 120 جنيهًا في البورصة و140 جنيهًا سعر التنفيذ.
  • الرومي الأسود: 130 جنيهًا في البورصة و150 جنيهًا سعر التنفيذ.
  • البط المسكوفي: 96 جنيهًا في البورصة و95 جنيهًا سعر التنفيذ.
  • البط المولار: 71 جنيهًا في البورصة و70 جنيهًا سعر التنفيذ.
  • البط الفرنساوي: 90 جنيهًا.
  • السمان: 64 جنيهًا.
  • الأرنب البلدي: 135 جنيهًا.
الدواجن

أسعار البانيه وقطع الدجاج

  • البانيه: يبدأ من 170 جنيهًا للكيلو، وقد يصل إلى 190 جنيهًا حسب المنطقة وجودة التقطيع.
  • أوراك الدجاج: 70 جنيهًا للكيلو.
  • الأجنحة: 50 جنيهًا للكيلو.
  • الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو.
  • الدبابيس: 80 جنيهًا للكيلو.
اسعار الدواجن اليوم


ويأتي تراجع أسعار الفراخ الساسو والبلدي في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق الدواجن، بينما تختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح لدى التجار.

الدواجن الفراخ الساسو اللحوم البيضاء والبانيه البورصة

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