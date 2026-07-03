تراجع أسعار الفراخ الساسو والبلدي.. واستقرار البانيه عند 170 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم، تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف، على رأسها الفراخ الساسو والبلدي، بالتزامن مع استمرار التغيرات التي يشهدها قطاع الدواجن، فيما استقرت أسعار بعض منتجات اللحوم البيضاء والبانيه عند مستوياتها الحالية.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

الفراخ الساسو: 76 جنيهًا في بورصة الدواجن، و75 جنيهًا سعر التنفيذ، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 90 جنيهًا للكيلو.

76 جنيهًا في بورصة الدواجن، و75 جنيهًا سعر التنفيذ، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو للكيلو. الفراخ البلدي: 105 جنيهات في البورصة، و104 جنيهات سعر التنفيذ، فيما يبلغ متوسط سعرها للمستهلك نحو 115 جنيهًا للكيلو.

105 جنيهات في البورصة، و104 جنيهات سعر التنفيذ، فيما يبلغ متوسط سعرها للمستهلك نحو للكيلو. الفراخ الأمهات: 44 جنيهًا في البورصة، و43 جنيهًا سعر التنفيذ، وتباع للمستهلك بنحو 53 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البيضاء

الرومي الأبيض: 120 جنيهًا في البورصة و 140 جنيهًا سعر التنفيذ.

في البورصة و سعر التنفيذ. الرومي الأسود: 130 جنيهًا في البورصة و 150 جنيهًا سعر التنفيذ.

في البورصة و سعر التنفيذ. البط المسكوفي: 96 جنيهًا في البورصة و 95 جنيهًا سعر التنفيذ.

في البورصة و سعر التنفيذ. البط المولار: 71 جنيهًا في البورصة و 70 جنيهًا سعر التنفيذ.

في البورصة و سعر التنفيذ. البط الفرنساوي: 90 جنيهًا .

. السمان: 64 جنيهًا .

. الأرنب البلدي: 135 جنيهًا.

أسعار البانيه وقطع الدجاج

البانيه: يبدأ من 170 جنيهًا للكيلو، وقد يصل إلى 190 جنيهًا حسب المنطقة وجودة التقطيع.

للكيلو، وقد يصل إلى حسب المنطقة وجودة التقطيع. أوراك الدجاج: 70 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. الأجنحة: 50 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو.

للكيلو. الدبابيس: 80 جنيهًا للكيلو.



ويأتي تراجع أسعار الفراخ الساسو والبلدي في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق الدواجن، بينما تختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح لدى التجار.