ضبط طن و350 كجم دواجن بمجزر غير مرخص بالمحلة الكبرى

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار المحافظ إلى أن الحملات، التي نُفذت تنفيذًا لتوجيهاته وبمتابعة الدكتورة نعمة عارف مصطفى وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أسفرت عن ضبط طن و350 كيلوجرامًا من الدواجن داخل مجزر غير مرخص بمدينة المحلة الكبرى، حيث تبين أنها مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولا تحمل أي بيانات توضح مصدرها، وتم تحرير محضرين بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال التفتيش كشفت أيضًا عن قيام القائمين على المكان بتذويب دهون ومخلفات الدواجن المذبوحة وتصنيع زيوت شديدة السمية يُشتبه في استخدامها داخل بعض المطاعم، وهو ما يمثل خطرًا بالغًا على الصحة العامة، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهات المعاونة، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

ردع مخالفين

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على استمرار الحملات المشتركة بين مديرية الطب البيطري ومديرية التموين والجهات المعنية لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بوجود أي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني أو تعرض حياة المواطنين للخطر، وأن الرقابة مستمرة بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.