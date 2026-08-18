قتلى ومصابون في قصف روسي على خاركيف

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا يتواصل، مع استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو ومدن روسية حدودية، مشيراً إلى سقوط قتلى ومصابين خلال الأيام الماضية، وفق السلطات المحلية.

وأوضح مشيك أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط مقاتلة أوكرانية والسيطرة على بلدتين في مقاطعتي خاركيف ودونيتسك، إلى جانب استهداف منشآت عسكرية أوكرانية، فيما تتزايد داخل روسيا الدعوات لتكثيف الضربات، بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر المقبل.

وأضاف أن خبراء روساً يحذرون من احتمال اتساع المواجهة لتشمل حلف الناتو، خصوصاً مع التوتر المتعلق بالسفن وناقلات النفط الروسية في بحر البلطيق. وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين هدد بالرد على أي إجراءات تستهدف السفن الروسية، بينما تتوعد موسكو بتصعيد ضرباتها على المنشآت العسكرية الأوكرانية.