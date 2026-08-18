إيفان يواس : روسيا دمرت مكتبة أوكرانية قديمة في ضربة الليلة الماضية

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية في أوكرانيا، إن من الصعب وصف الهجوم الأوكراني على روسيا بأنه ضربة قوية، مشيرًا إلى أن الجانبين يتعرضان لضربات قوية بشكل مستمر، وأن أوكرانيا تتعرض لضربات روسية كل ليلة أو تقريبًا كل يوم، وإن كانت تتركز بصورة أساسية خلال الليل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج مطروح للنقاش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ روسيا ضربت خلال الليلة الماضية مكتبة كبيرة في أوكرانيا وهي مهمة جدًا وقديمة يعود عمرها إلى أجيال، مؤكدًا أنها دُمرت بالكامل، مشيرًا، إلى عدم سقوط قتلى فيها، ولذلك لا يعتبر هذه الضربة قوية، موضحًا أن شهر يوليو كان الأصعب بالنسبة للمدنيين مقارنة بشهر يونيو.

وأوضح مستشار مركز السياسة الخارجية في أوكرانيا أن بلاده تتلقى دعمًا من بريطانيا منذ اليوم الأول للحرب، إلى جانب دول أوروبية أخرى، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة أعلنت منذ بداية الحرب استعدادها لتقديم المزيد من الأسلحة ومنح أوكرانيا حقوقًا أكبر في استخدامها مقارنة بدول أخرى.

الدعم البريطاني لأوكرانيا لا يقتصر على المسيّرات

وأشار إلى أن استخدام الأسلحة البريطانية ضد روسيا بدأ منذ نحو ستة أشهر، لكنه اعتبر أن المملكة المتحدة قررت للمرة الأولى الآن أن تمنح أوكرانيا الحق السياسي في استخدام هذه الأسلحة، مؤكدًا أن لندن ترى أن روسيا هي التي بدأت الحرب وأنها المعتدي، وأنه يجب معاقبتها، لافتًا إلى أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لا يقتصر على المسيّرات، وإنما يشمل أيضًا الصواريخ.