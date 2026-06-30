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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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البانيه يقترب من220 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 30 يونيو

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 30 يونيو2026، وسط متابعة يومية من المواطنين حول أسعار الدواجن وسعر الفراخ البيضاء وسعر البيض الآن ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر الدواجن البيضاء بين 58 و60 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، وتُباع الدواجن البيضاء في الأسواق للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 65 و75 جنيهًا.

سعر الفراخ اليوم

سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء ما بين 200 إلى 220 جنيهاً في بعض المناطق السكنية حسب جودة التقطيع .

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في السوق والمحلات للمواطنين ما بين 95 و110 جنيهات، وفق المناطق السكنية.

 

سعر الفراخ الساسو الحمراء

- تتراوح أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 75 و 76 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، بينما تتراوح أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 85 و87 جنيهًا للكيلو الواحد للبيع للمستهلكين.

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق

 

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 83.5 جنيه في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ 85 جنيهًا

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 93.5 جنيه في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ 95 جنيهًا 

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي 95.5 جنيه في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ 97 جنيهًا 

أسعار أجزاء الفراخ اليوم الثلاثاء

-سعر صدور دجاج نحو 200 جنيه للكيلو.

- سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.

- سعر أوراك دجاج مخلية نحو 220 جنيهًا للكيلو.

- سعر أوراك دجاج متبلة نحو 125 جنيهًا للكيلو.

- سعر فراخ شيش متبلة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

طفرة غير مسبوقة في قطاع الدواجن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع صناعة الدواجن في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الكبير الذي أولته الدولة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن تجاوز 200 مليار جنيه، بما أسهم في تحقيق معدلات غير مسبوقة من الاكتفاء الذاتي، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

200 مليار جنيه استثمارات في الدواجن

وقال وزير الزراعة إن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن ارتفع إلى أكثر من 200 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت سبعة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، الأمر الذي انعكس على التوسع في الطاقة الإنتاجية وزيادة أعداد المنشآت الداجنة، والتي بلغت حاليًا نحو 60 ألف منشأة على مستوى الجمهورية.

98% اكتفاء مصر من الدواجن

وأضاف فاروق أن الإنتاج السنوي من الدواجن تضاعف ليصل إلى نحو 2.6 مليون طن، مقارنة بحوالي 1.3 مليون طن في عام 2014، وهو ما مكن مصر من تحقيق اكتفاء ذاتي يقترب من 98% لأول مرة، بإنتاج يومي يصل إلى 4.4 مليون دجاجة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز استقرار الأسعار.

إنتاج 44 مليون بيضة يومياً


وأشار وزير الزراعة إلى أن قطاع إنتاج بيض المائدة حقق هو الآخر قفزة كبيرة، حيث ارتفع الإنتاج من 9.3 مليار بيضة عام 2014 إلى نحو 16.5 مليار بيضة سنويًا في الوقت الحالي، بما يعادل 44 مليون بيضة يوميًا، وهو ما أسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي كامل بنسبة 100%، مع وجود فائض يسمح بالتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

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