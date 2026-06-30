98 % اكتفاء من الدواجن و100% من بيض المائدة.. وزير الزراعة يزف بشرى للمصريين

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع صناعة الدواجن في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الكبير الذي أولته الدولة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن تجاوز 200 مليار جنيه، بما أسهم في تحقيق معدلات غير مسبوقة من الاكتفاء الذاتي، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وقال وزير الزراعة إن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن ارتفع إلى أكثر من 200 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت سبعة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، الأمر الذي انعكس على التوسع في الطاقة الإنتاجية وزيادة أعداد المنشآت الداجنة، والتي بلغت حاليًا نحو 60 ألف منشأة على مستوى الجمهورية.

وأضاف فاروق أن الإنتاج السنوي من الدواجن تضاعف ليصل إلى نحو 2.6 مليون طن، مقارنة بحوالي 1.3 مليون طن في عام 2014، وهو ما مكن مصر من تحقيق اكتفاء ذاتي يقترب من 98% لأول مرة، بإنتاج يومي يصل إلى 4.4 مليون دجاجة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز استقرار الأسعار.

100 % اكتفاء ذاتي من بيض المائدة

وأشار وزير الزراعة إلى أن قطاع إنتاج بيض المائدة حقق هو الآخر قفزة كبيرة، حيث ارتفع الإنتاج من 9.3 مليار بيضة عام 2014 إلى نحو 16.5 مليار بيضة سنويًا في الوقت الحالي، بما يعادل 44 مليون بيضة يوميًا، وهو ما أسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي كامل بنسبة 100%، مع وجود فائض يسمح بالتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

19 ألف فدان لمشروعات الدواجن المتكاملة

وأوضح فاروق أن الدولة خصصت نحو 19 ألف فدان في الظهير الصحراوي لإقامة مشروعات دواجن متكاملة ومعزولة بيئيًا، موزعة على 9 مناطق في 4 محافظات، وذلك في إطار تطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي والحد من انتشار الأمراض الوبائية، فضلًا عن تشجيع صغار المربين على التحول إلى نظام التربية المغلق من خلال توفير التمويلات الميسرة.

اعتماد 59 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور

وأكد وزير الزراعة أن جهود الدولة في تطبيق اشتراطات الأمان الحيوي أثمرت عن اعتماد 59 منشأة داجنة معزولة باعتبارها خالية من مرض إنفلونزا الطيور من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة صادرات الدواجن ومنتجاتها.

الطاقة النظيفة وقاعدة بيانات رقمية

وأشار فاروق إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "خلية شمسية لكل مزرعة"، بهدف توفير مصدر مستدام للطاقة وخفض تكاليف الإنتاج، بما يعزز تنافسية قطاع الدواجن.

وأضاف أن الدولة نجحت، رغم التحديات العالمية المتلاحقة، ومنها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، في توفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد خامات الأعلاف، بما حافظ على استقرار الإنتاج وعدم حدوث نقص في المعروض.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لكافة أنشطة قطاع الدواجن، بما يسهم في إحكام الرقابة، ودعم متخذي القرار، وضمان تأمين احتياجات نحو 108 ملايين مواطن، إلى جانب نحو 9 ملايين ضيف مقيم داخل مصر، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.