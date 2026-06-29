58 جنيها للكيلو| تحذير عاجل من شعبة الدواجن

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تفاصيل جديدة بشأن تأثير انخفاض الأسعار على منتجي الدواجن، مطالبا بتفعيل بورصة الدواجن لـ إنقاذ الصناعة.



السعر الحالي متدني وتباع الدواجن بأقل من التكلفة في المزرعة

وأكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن السعر الحالي متدني وتباع الدواجن بأقل من التكلفة في المزرعة، وهذا الأمر سبب خسائر كبيرة للمنتجين.

سعر كيلو الدواجن 58 جنيه في المزراعة

وتابع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الانخفاض الحالي أمر متوقع هذا الوقت من العام ولكن ليس بهذه الطريقة الكبيرة، مشيرا إلى أن سعر كيلو الدواجن 58 جنيه في المزراعة و72 جنيه في المحال.

