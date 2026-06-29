والدة التوائم الأربعة بالأزهر في قليوب: «بيذاكروا مع بعض وحلمهم دخول الكليات الشرعية»

كشفت والدة التوائم الأربعة اللاتي يؤدين امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات قليوب بمحافظة القليوبية، تفاصيل رحلتهن التعليمية، بعد أن خطفن الأنظار خلال جولة تفقدية أجراها رئيس قطاع المعاهد الأزهرية داخل لجان الامتحانات.



وقالت والدة الطالبات إن لديها خمس بنات، بينهن أربع شقيقات توائم، مؤكدة أنها حرصت منذ طفولتهن على إلحاقهن بالتعليم الأزهري ليحفظن القرآن الكريم ويتعلمن أمور الدين الإسلامي، مشيرة إلى أن هذه التربية كان لها أثر كبير في شخصياتهن وتفوقهن الدراسي.

وأضافت أن بناتها الأربع يذهبن إلى الدروس معًا، ويذاكرن في مكان واحد، وتجمعهن علاقة صداقة قوية إلى جانب رابطة الأخوة، وهو ما انعكس على مستواهن الدراسي واستعدادهن الجيد لامتحانات الثانوية الأزهرية.

وأوضحت أن حلم بناتها هو الالتحاق بإحدى الكليات الشرعية، معربة عن أمنياتها بأن يحققن النجاح والتفوق، ويواصلن مسيرتهن العلمية في رحاب جامعة الأزهر.

وكان الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد تفقد يرافقه الدكتور مجدي أتي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد بنين وفتيات قليوب وطوخ، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وخلال جولته، فوجئ رئيس القطاع بوجود أربع شقيقات توائم هن: زينب، وفاطمة، ورقية، وسمية أسعد عبد الوهاب، يؤدين الامتحانات داخل لجنة معهد فتيات قليوب، فتحدث معهن وشجعهن على مواصلة الاجتهاد والتركيز، ووعدهن بتكريم خاص في حال تحقيق التفوق بنهاية العام الدراسي، كما وجه رسالة تقدير إلى أسرتهن لدورها في حسن التربية ورعاية بناتها.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في ختام جولته، ضرورة الالتزام الكامل بضوابط العملية الامتحانية، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبمتابعة وكيل الأزهر، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية.