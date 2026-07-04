البانيه يتراجع 100 جنيه والبيض الأحمر يقفز إلى 105 جنيهات بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، اليوم السبت، تحركات متباينة، حيث عاودت الفراخ البيضاء والساسو الارتفاع بعد موجة تراجع خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي واصل فيه البيض تسجيل زيادات تدريجية للمستهلك، بينما انخفضت أسعار البانيه بشكل ملحوظ.



أسعار الدواجن



ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع إلى 60 جنيهًا مقابل 58 جنيهًا أمس، ليصل إلى المستهلك بنحو 73 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت الفراخ الأمهات نحو 43 جنيهًا بالمزرعة و55 جنيهًا للمستهلك.

كما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 80 جنيهًا بالمزرعة ليباع للمستهلك بسعر 90 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفراخ البلدي 110 جنيهات بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيهًا للكيلو.



تراجع البانيه



شهدت أسعار البانيه انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 160 و180 جنيهًا في بعض المحلات، بعد أن كان يسجل نحو 260 جنيهًا، بانخفاض يقارب 100 جنيه.

كما تراوح سعر كيلو الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، فيما سجلت الأجنحة أسعارًا بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر زوج الحمام إلى نحو 190 جنيهًا.



أسعار البيض



عاودت أسعار البيض الارتفاع تدريجيًا في الأسواق، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا للجملة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيهات.

كما استقرت أسعار البيض الأبيض عند 70 جنيهًا للجملة، بينما تراوحت أسعاره للمستهلك حول 90 جنيهًا للكرتونة، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 100 جنيه جملة و110 جنيهات للمستهلك.



مطالب بدعم المنتجين



في سياق متصل، طالب عدد من العاملين بقطاع الدواجن بضرورة التدخل لدعم المنتجين في ظل الخسائر التي تكبدها المربون خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الأسعار عن تكلفة الإنتاج، مؤكدين أهمية التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة واستيعاب الفائض من الإنتاج للحفاظ على استقرار الصناعة واستمرارية المربين داخل السوق.