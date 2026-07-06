تقارير: العواصف والأمطار قد تؤخر انطلاق مباراة مصر والأرجنتين غدا

تواجه مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، احتمالات لتأخير انطلاقها؛ بسبب الأحوال الجوية في مدينة أتلانتا الأمريكية، وفقا لتقارير صحفية.

وذكرت التقارير أن التوقعات تشير إلى فرص لحدوث عواصف رعدية وأمطار خلال يوم المباراة، في ظل متابعة مستمرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والجهات المنظمة، التي تطبق بروتوكولات السلامة الخاصة بالأحوال الجوية، خاصة في حالات البرق.

وكانت استعدادات منتخب مصر قد تأثرت بالفعل؛ بعدما توقف المران الأخير للفراعنة في أتلانتا بسبب عاصفة رعدية، قبل أن يستكمل اللاعبون تدريباتهم داخل صالة الألعاب الرياضية.

ولم يصدر "فيفا" حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تأجيل المباراة، على أن يتم تقييم حالة الطقس قبل موعد انطلاق اللقاء، مع إمكانية تأخير البداية إذا استدعت الظروف ذلك وفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة.