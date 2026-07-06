قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة
جامعة الأزهر تعلن أسماء 13 كلية يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات
الاتحاد المغربي يعلن أسماء المشاركين في أبطال إفريقيا والكونفدرالية
موجة تراجع بأسعار الأسماك.. البلطي يبدأ من 69 جنيه والجمبري يواصل الانخفاض
"Carry On" ينطلق رسميًا.. خطة حكومية جديدة لضبط الأسواق من المزرعة إلى المستهلك
حضارة لا تعرف الانكسار.. البلوشي يعلق على مواجهة منتخب مصر والارجنتين
القط نيمبوس يمنح مصر الأفضلية.. توقع مثير قبل مواجهة الأرجنتين في المونديال
إنفانتينو: فيفا مؤسسة مستقلة.. ولا علاقة لترامب بإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي
غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
أجهزة تكييف وتلفزيون.. شاب يشترك مع أصدقائه ويسرق منزل والده في حلوان
الظروف مناسبة لإقامة اللقاء.. ملعب مُغطى ودرجات الحرارة يؤمِّنان مباراة مصر والأرجنتين
تقارير: العواصف والأمطار قد تؤخر انطلاق مباراة مصر والأرجنتين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود الونش يحتفل بعيد ميلاد محمد عواد.. شاهد

محمد عواد ومحمود الونش
محمد عواد ومحمود الونش
سارة عبد الله

حرص محمود الونش، لاعب نادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد حارس مرمى القلعة البيضاء محمد عواد.

وشارك الونش صورة تجمعه بعواد، مهنئه بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على انستجرام.

من جانب آخر، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالشكر لوائل بدر، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة، بعد تقدمه بطلب الرحيل عن منصبه، لرغبته في خوض تجربة جديدة، وهو الطلب الذي وافق عليه النادي تقديرًا لرغبته واحترامًا لمسيرته.

وأكد نادي الزمالك أن أبوابه ستظل دائمًا مفتوحة أمام أبنائه، وأنه لا يقف يومًا في طريق أي منهم عندما يرى أن مصلحته المهنية تقوده إلى خطوة جديدة، تقديرًا لكل من يعمل بإخلاص ويمنح النادي أفضل ما لديه.

نادي الزمالك محمود الونش محمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الإسكان

بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

محافظة سوهاج

من اللقاء الجماهيري إلى الوظيفة.. محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرص عمل وتسليم العقود لشباب من ذوي الإعاقة

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة: تشغيل منظومة GPS لمتابعة أتوبيسات النقل الجماعي قريبا

السيطرة على حريقين بوحدتين سكنيتين في بورسعيد دون وقوع إصابات

السيطرة على حريقين بوحدتين سكنيتين في بورسعيد دون وقوع إصابات

بالصور

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا
غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

برج الجدى.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكانتك ترتفع وخططك القديمة تعود للحياة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الدلو حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026.. مكاسب مالية وجهود تؤتي ثمارها

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 .. الحظ يدعم خطواتك نحو النجاح

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

طواف الوداع

هل طواف الوداع واجب على المرأة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد