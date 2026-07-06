محمود الونش يحتفل بعيد ميلاد محمد عواد.. شاهد

حرص محمود الونش، لاعب نادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد حارس مرمى القلعة البيضاء محمد عواد.

وشارك الونش صورة تجمعه بعواد، مهنئه بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على انستجرام.

من جانب آخر، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بالشكر لوائل بدر، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة، بعد تقدمه بطلب الرحيل عن منصبه، لرغبته في خوض تجربة جديدة، وهو الطلب الذي وافق عليه النادي تقديرًا لرغبته واحترامًا لمسيرته.

وأكد نادي الزمالك أن أبوابه ستظل دائمًا مفتوحة أمام أبنائه، وأنه لا يقف يومًا في طريق أي منهم عندما يرى أن مصلحته المهنية تقوده إلى خطوة جديدة، تقديرًا لكل من يعمل بإخلاص ويمنح النادي أفضل ما لديه.