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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: لاعبو مصر أبطال.. وفرصنا أمام الأرجنتين متساوية

ايمن يونس
ايمن يونس
ميرنا محمود

أكد أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، أن منتخب مصر يقدم بطولة مميزة في كأس العالم، مشددًا على ضرورة دعم جميع اللاعبين بعيدًا عن الانتماءات، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "منتخب مصر كبير ويقدم بطولة رائعة، ومن غير المقبول أن نصنع حالة من التفرقة بين اللاعبين ونقول هذا لاعب أهلاوي أو ذاك لاعب زملكاوي، فجميعهم يمثلون مصر".

وأضاف: "لاعبو منتخب مصر أبطال، ونحن مقبلون على مواجهة الأرجنتين، وأرى أن فرص الفوز متساوية بين المنتخبين، وهذه في حد ذاتها نقطة إيجابية وكبيرة للكرة المصرية".

وتابع: "منتخب مصر يجب أن يقدم كل ما لديه داخل الملعب، وأتمنى أن يضع حسام حسن سيناريو مناسبًا للمباراة، وأن ننجح في الوصول بها إلى الوقت الإضافي، لأن ذلك سيمنح المنتخب فرصة أكبر لتحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم يونس تصريحاته قائلًا: "أي لاعب سيتولى رقابة ليونيل ميسي يجب أن يركز معه فقط، ولا ينظر إلى الكرة حتى لا ينجح في مراوغته، كما أتمنى أن يستعيد عمر مرموش مستواه أمام الأرجنتين، لأن المركز الذي يشغله يمثل إحدى نقاط الضعف في المنتخب الأرجنتيني، وسيكون له دور مهم إذا ظهر بمستواه المعهود".

أيمن يونس الزمالك منتخب مصر كأس العالم منتخب الأرجنتين

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