بعد اكتمال نصف مقاعد ربع النهائي.. المغرب يواصل كتابة التاريخ وفرنسا وإنجلترا والنرويج تحجز بطاقات العبور.. وترقب لمواجهة مصر والأرجنتين

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وسط إثارة كبيرة مع وصول البطولة إلى الأدوار الإقصائية بعدما اكتمل حتى الآن نصف عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي عقب تأهل المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا فيما تتواصل المنافسة على المقاعد الأربعة المتبقية التي سيتم حسمها خلال مباريات دور الـ16 المقبلة وفي مقدمتها المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني.

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم مستويات فنية مرتفعة ومباريات حافلة بالإثارة في ظل سعي جميع المنتخبات المتبقية لمواصلة مشوارها نحو اللقب العالمي خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

المغرب أول المتأهلين إلى ربع النهائي

فرض المنتخب المغربي نفسه كأول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما قدم أداءً قويًا أمام منتخب كندا ونجح في تحقيق فوز كبير أكد من خلاله جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب.

وواصل "أسود الأطلس" عروضهم المميزة في البطولة ليؤكدوا أن الإنجازات التي حققها المنتخب في السنوات الأخيرة لم تكن مجرد صدفة بل نتيجة مشروع كروي ناجح وهو ما انعكس على الأداء داخل المستطيل الأخضر.

فرنسا تضرب موعدًا ناريًا مع المغرب

ولم يتأخر المنتخب الفرنسي كثيرًا في حجز مقعده بين الثمانية الكبار بعدما تجاوز منتخب باراجواي في مباراة فرض خلالها خبراته الكبيرة ليواصل الديوك مشوارهم نحو المنافسة على الاحتفاظ بحظوظهم في التتويج باللقب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا المغرب وفرنسا في مواجهة مرتقبة مساء الخميس 9 يوليو في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين المنتخبين.

النرويج تطيح بالبرازيل في أبرز مفاجآت البطولة

وشهد دور الـ16 واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2026 بعدما نجح المنتخب النرويجي في إقصاء المنتخب البرازيلي بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

وقدم المنتخب النرويجي مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي ونجح في استغلال الفرص التي سنحت له ليحسم بطاقة التأهل ويضع حدًا لمشوار المنتخب البرازيلي أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

إنجلترا تعبر المكسيك في مباراة مثيرة

وفي مواجهة اتسمت بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة تمكن المنتخب الإنجليزي من التغلب على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-2 بعدما تبادل المنتخبان السيطرة وتسجيل الأهداف خلال اللقاء.

وأظهر المنتخب الإنجليزي شخصية قوية في الأوقات الحاسمة لينجح في الحفاظ على تقدمه ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مواصلًا رحلة البحث عن استعادة لقب كأس العالم.

قمة أوروبية منتظرة بين النرويج وإنجلترا

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة أوروبية قوية تجمع بين النرويج وإنجلترا فجر الأحد 12 يوليو على ملعب هارد روك في لقاء يتوقع أن يكون من أبرز مباريات الدور ربع النهائي بالنظر إلى المستوى المميز الذي قدمه المنتخبان خلال البطولة.

ويسعى المنتخب النرويجي لمواصلة مفاجآته والإطاحة بمنتخب كبير جديد بينما يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بطموح الوصول إلى الدور نصف النهائي والاقتراب خطوة جديدة من اللقب.

مصر في اختبار صعب أمام الأرجنتين

وتتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16 في واحدة من أقوى مباريات البطولة.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور ربع النهائي مستندًا إلى الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون منذ بداية البطولة بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني لاستغلال خبراته الكبيرة لمواصلة مشواره في المنافسة على اللقب.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع خاصة أنها تمثل فرصة جديدة للفراعنة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

مواجهات قوية لاستكمال عقد المتأهلين

ولا تزال أربعة مقاعد في الدور ربع النهائي تنتظر الحسم حيث تشهد منافسات دور الـ16 عدة مباريات قوية أبرزها مواجهة مصر والأرجنتين إلى جانب الصدام المرتقب بين إسبانيا والبرتغال في ديربي شبه الجزيرة الأيبيرية.

كما يلتقي المنتخب الأمريكي مع نظيره البلجيكي في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لاستغلال الدعم الجماهيري من أجل مواصلة المشوار بينما يواجه المنتخب الكولومبي نظيره السويسري في مباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير مع رغبة كل منتخب في انتزاع بطاقة التأهل.

مباريات الدور ربع النهائي حتى الآن

المغرب × فرنسا.

النرويج × إنجلترا.

المباريات المتبقية في دور الـ16

مصر × الأرجنتين.

إسبانيا × البرتغال.

الولايات المتحدة الأمريكية × بلجيكا.

كولومبيا × سويسرا.

صراع يشتعل مع اقتراب الأدوار الحاسمة

ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2026 من مراحلها الأخيرة تزداد المنافسة قوة بين المنتخبات الطامحة للوصول إلى منصة التتويج في ظل تقارب المستويات الفنية وارتفاع نسق المباريات.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم أيامًا حافلة بالإثارة مع حسم هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي قبل انطلاق مرحلة جديدة من البطولة لا تقبل سوى الفوز حيث يصبح حلم التتويج أقرب فيما تصبح أي هفوة كفيلة بإنهاء المشوار.