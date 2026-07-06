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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إقالة جمال السلامي من تدريب الأردن بعد نهاية مشوار كأس العالم

جمال السلامي
جمال السلامي
رباب الهواري

أعلن الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، انتهاء مشوار المدرب المغربي جمال السلامي مع المنتخب الأردني، ليصبح أحدث الأسماء التي تغادر مناصبها الفنية عقب إسدال الستار على مشاركة منتخباتها في بطولة كأس العالم 2026.

الأمير علي يعلن نهاية المهمة

وجاء الإعلان عبر تصريحات رسمية أدلى بها الأمير علي بن الحسين، أكد خلالها انتهاء العلاقة التعاقدية مع السلامي، مشيدًا بما قدمه المدرب المغربي طوال فترة قيادته لمنتخب “النشامى”، وموجهًا له رسالة تقدير على جهوده الكبيرة خلال المرحلة الماضية.

وقال رئيس الاتحاد الأردني: “أثناء لقائي مع الأخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم، ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم”.

إشادة بالإنجاز التاريخي

وأكد الأمير علي أن السلامي نجح في كتابة صفحة مضيئة في تاريخ الكرة الأردنية، بعدما قاد المنتخب لتحقيق حلم طال انتظاره بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وهو الإنجاز الذي اعتبره الاتحاد الأردني محطة تاريخية في مسيرة المنتخب.

وأضاف أن تجربة المدرب المغربي مع “النشامى” كانت استثنائية، مشيرًا إلى ما أظهره من احترافية عالية وروح قيادية كان لها دور كبير في تطوير المنتخب خلال الفترة الماضية.

رسالة وداع وتمنيات بالمستقبل

وحرص رئيس الاتحاد الأردني على توجيه رسالة وداع مؤثرة للسلامي، مؤكدًا أنه سيبقى محل تقدير واحترام داخل أسرة الكرة الأردنية، وقال: “ستبقى دائمًا ابنًا عزيزًا للأردن بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية.”

واختتم تصريحاته بتمني التوفيق للمدرب المغربي في محطته المقبلة، مؤكدًا أن خبراته ستظل محل تقدير، وأن أبواب الاتحاد ستبقى مفتوحة أمامه للاستفادة من رؤيته وخبراته مستقبلًا، ليطوي بذلك الطرفان صفحة ناجحة شهدت تحقيق أبرز إنجاز في تاريخ المنتخب الأردني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

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