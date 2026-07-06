ألمانيا تدين تصريحات وزير الخارجية التركي ضد إسرائيل

شن وزير الخارجية الألماني يوهانس فاديبول هجوماً حاداً على نظيره التركي هاكان فيدان، واصفاً تصريحاته الأخيرة ضد إسرائيل بأنها "غير لائقة بشكل واضح".

جاء رد فادفول القوي في أعقاب نداء رسمي من وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي دعا خلال عطلة نهاية الأسبوع حلفاء إسرائيل حول العالم، وخاصة أعضاء حلف الناتو، إلى إدانة تصريحات وزير الخارجية التركي غير المألوفة بالإجماع.

أثار فيدان عاصفة دبلوماسية كبيرة بعد أن قال ​​في مقابلة تلفزيونية أن "إسرائيل أصبحت عبئًا لا تستطيع الإنسانية تحمله" - وهو تصريح وصفه ساعر بأنه "تحريض كلاسيكي وصادم على الإبادة الجماعية".

