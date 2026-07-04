يميني متطرف .. احتجاجات ضخمة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا

تستعد الشرطة الألمانية لحماية المؤتمر السنوي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للفاشية المصممين على إغلاقه.

يأتي هذا المأزق في مدينة إرفورت بولاية تورينجيا، في الوقت الذي يحقق فيه حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض تقدماً كبيراً في استطلاعات الرأي متفوقاً على جميع الأحزاب الأخرى.

داخل قاعة المؤتمرات ابتداءً من يوم السبت، سيسعى كل من أليس فايدل وتينو تشوروبالا، الزعيمان المشاركان لحزب البديل من أجل ألمانيا، إلى إعادة انتخابهما على رأس الحزب المناهض للهجرة.

في الشوارع، من المتوقع أن يقوم ما يصل إلى 50 ألف متظاهر من جميع أنحاء ألمانيا بتنظيم مسيرات واعتصامات تهدف إلى منع مندوبي حزب البديل من أجل ألمانيا من الوصول إلى مكان انعقاد المؤتمر.

من المتوقع تواجد ما يصل إلى 2500 من المتظاهرين مستعدين للعنف، وفقًا للشرطة، بحسب ما كشفت مجلة دير شبيجل .

أثار الصعود السريع لحزب البديل من أجل ألمانيا قلق العديد من الألمان، الذين يشعرون بأن لديهم واجبًا خاصًا لمحاربة سياسات اليمين المتطرف نظرًا لماضي ألمانيا النازي المظلم.

وقد رأى البعض استفزازاً متعمداً في قيام حزب البديل من أجل ألمانيا بعقد مؤتمره في إرفورت في الذكرى المئوية لمؤتمر نازي في مدينة فايمار المجاورة، وهو اتهام ينفيه الحزب.